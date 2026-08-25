La llegada de Cristian “Cuti” Romero al Atlético de Madrid no fue la única novedad que generó repercusión alrededor del defensor argentino. En medio de su desembarco en España, una publicación de su esposa, Karen Cavaller, llamó especialmente la atención por el mensaje que eligió para describir la relación que mantienen desde hace años.

En la fotografía, ambos aparecen sentados frente al mar durante unas vacaciones, apoyados uno contra el otro y mirando en direcciones opuestas. La imagen sirvió como punto de partida para una reflexión de Cavaller sobre la manera en que atraviesan juntos cada etapa de sus vidas. “Espalda con espalda, con la tranquilidad de saber que detrás mío estás vos y detrás tuyo estoy yo”, escribió.

La esposa del futbolista continuó con un mensaje todavía más profundo, en el que puso el foco en el acompañamiento cotidiano. “Sosteniéndonos, cuidándonos y cubriéndonos la espalda en cada momento. Porque más allá de todo, somos eso: compañeros, cómplices y equipo. Vos cuidás de mí y yo cuido de vos”, expresó Karen Cavaller.

Una historia de amor que no tiene fin

La publicación tuvo una respuesta inmediata del jugador, que no dudó en devolverle el gesto con una declaración de amor. “Te amo, amor de mi vida, siempre así”, escribió Cuti Romero, dejando en claro el momento personal que atraviesa junto a su esposa mientras comienza una nueva experiencia profesional en España.

El defensor de 28 años acaba de cerrar su ciclo en Inglaterra para convertirse en nuevo futbolista del Atlético de Madrid. La operación se concretó por un paquete cercano a los 40 millones de euros y le permitirá al argentino cumplir uno de los objetivos que había mencionado públicamente durante los últimos años: jugar en LaLiga.

“Me encantaría jugar en La Liga”, había dicho Romero en una entrevista con Marca. Ahora, esa posibilidad se convirtió en realidad. El jugador firmó contrato con el conjunto madrileño hasta el 30 de junio de 2031 y afrontará un nuevo desafío después de sus experiencias en la Premier League y la Serie A.

Una historia de amor que no tiene fin

El club español, además, decidió presentar al argentino con una producción audiovisual realizada mediante inteligencia artificial. En las imágenes aparece un piloto con un casco inspirado en la bandera argentina y la camiseta rojiblanca, mientras que su traje exhibe los principales títulos conquistados por Romero con la Selección: el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América 2021 y 2024.

Su salida del Tottenham llegó después de una etapa marcada por altibajos y una lesión de rodilla que incluso lo llevó a regresar a Argentina para recuperarse. Pese al malestar de algunos hinchas, el entrenador Roberto De Zerbi había respaldado al defensor: “Siempre ha demostrado que quiere quedarse con nosotros. Entiendo la frustración de los aficionados, pero él siempre ha sido justo conmigo”. En Madrid, el Cuti buscará ahora consolidarse en una nueva liga y completar un recorrido por tres de las grandes competencias europeas.