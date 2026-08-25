Erling Haaland volvió a ser noticia fuera de las canchas, aunque esta vez no por sus goles ni por su rendimiento en el Manchester City. El futbolista noruego decidió renovar por completo su imagen y sorprendió a sus seguidores al abandonar la característica melena rubia que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

El cambio de look quedó registrado en una producción que mostró al delantero en una faceta completamente diferente. Con el pelo mucho más corto y prolijo, Haaland se mostró como un verdadero modelo y acompañó la transformación con un outfit sobrio, moderno y cargado de detalles vinculados al mundo de la moda.

Para la sesión eligió una musculosa blanca de corte holgado, combinada con un pantalón negro recto y mocasines oscuros. El conjunto tuvo un estilo minimalista, mientras que los accesorios aportaron el toque de lujo: una cadena dorada con dije rectangular y un reloj también dorado.

Del cambio de look a modelo

La publicación no pasó inadvertida entre las figuras internacionales. Ricky Martin fue uno de los famosos que reaccionó al posteo del delantero y le dejó un “me gusta”, gesto que rápidamente llamó la atención de los seguidores. Así, el nuevo estilo de Erling Haaland trascendió el ámbito deportivo.

El noruego también decidió compartir el detrás de escena del cambio. En un carrusel de Instagram mostró distintas etapas del proceso y acompañó las imágenes con una frase cargada de humor: “el pelo corto no importa”. En la primera foto apareció todavía con su larga cabellera, mientras observaba sorprendido cómo comenzaban a cortar sus mechones.

Luego, las imágenes permitieron seguir paso a paso la transformación. Erling Haaland apareció con el cabello mojado, los laterales más rebajados y la parte superior todavía en pleno proceso de definición. Las primeras partes del pelo rubio ya habían quedado sobre la capa negra de peluquería.

Del cambio de look a modelo

El resultado final mostró al atacante con un corte muy corto, prolijo y práctico, que modificó notablemente su apariencia. El nuevo estilo resaltó sus facciones y le dio una imagen más sofisticada, alejándolo por un momento de la estética que habitualmente luce dentro de una cancha de fútbol.

El cambio llegó después de que Erling Haaland celebrara sus 26 años en un yate en Saint-Tropez y mostrara otro look de lujo desde su avión privado. En aquella ocasión combinó prendas claras con rayas rojas y sumó un bolso Birkin de Hermès y las sandalias Izmir de la reconocida firma francesa, confirmando que su vínculo con la moda atraviesa mucho más que un simple cambio de peinado.