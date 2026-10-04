El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue escenario de una jornada histórica para la NFL (la National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano, la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos), Baltimore Ravens derrotó 34 a 31 a Dallas Cowboys en un encuentro que tuvo tres cambios de liderazgo y se definió en el último segundo con un field goal de 57 yardas de Tyler Loop.

La llegada de la liga al mítico escenario reunió a 72.792 espectadores, convirtiéndose en el mayor público registrado en el Maracaná durante 2026 y en el tercer partido de temporada regular de la NFL disputado en Brasil. Los dos anteriores se habían jugado en San Pablo, en 2024 y 2025.

El Rio Game también representa un nuevo paso en la estrategia de expansión internacional de la NFL. La liga ya acordó con Río de Janeiro la realización de al menos tres partidos durante un período de cinco años, mientras el encuentro en el Maracaná volvió a reunir a grandes marcas y activaciones alrededor de uno de los principales acontecimientos deportivos del país.