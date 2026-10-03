Mientras Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento y permanece internado desde hace aproximadamente una semana, una propiedad vinculada al exfutbolista despertó atención. Se trata de su casa ubicada en Lomas de Zamora, un chalet de grandes dimensiones que actualmente se encuentra publicado en el mercado inmobiliario y cuyo interior quedó expuesto a través de diferentes imágenes.

La vivienda está ofrecida por alrededor de 500 mil dólares, según informaron en LAM. Distribuida en cuatro niveles, cuenta con tres dormitorios y una serie de comodidades que sobresalen dentro de su estructura, entre ellas un ascensor interno que conecta el subsuelo con los pisos superiores, hogar a leña, quincho, parrilla, piscina y una sala destinada a juegos.

Así es la mansión que vende Daniel Osvaldo.

Desde el exterior, la casa de Daniel Osvaldo mantiene una estética clásica, con un amplio acceso principal compuesto por columnas, pisos cerámicos rústicos y una puerta doble de madera maciza. Los ventanales con vitrales completan el frente. Ya en el primer nivel se encuentran el living con pisos de madera y hogar a leña, un escritorio con biblioteca y un comedor conectado con la cocina y el comedor diario.

Así es la mansión que vende Daniel Osvaldo.

Los espacios privados se concentran principalmente en la segunda planta, donde están ubicados los tres dormitorios. Todos poseen placares empotrados y pisos de madera, mientras que uno tiene balcón hacia el frente y los restantes cuentan con salida hacia la parte posterior. El dormitorio principal suma un amplio vestidor, aire acondicionado y un baño en suite equipado con hidromasaje y ducha independiente.

Así es la mansión que vende Daniel Osvaldo.

Otra particularidad aparece en los extremos de la propiedad. En la parte superior existe una bohardilla alfombrada, con muebles, placares espejados, sala de máquinas y los tanques de reserva de agua. En el subsuelo, en cambio, se encuentra uno de los sectores destinados al entretenimiento, que puede utilizarse como guardacoche o quincho y dispone de cocina, baño completo, lavadero y acceso al área de parrilla techada.

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El exterior también forma parte de los atractivos de la casa que Daniel Osvaldo puso en venta. Hacia el fondo se ubica una piscina con sus respectivos equipos, acompañada por un espacio libre, un galpón y un baño auxiliar. De acuerdo con lo mostrado en el programa de América, el chalet dispone además de una sala de juegos para completar los sectores recreativos.

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La publicación de la propiedad coincide con la internación del exfutbolista, aunque la información disponible no establece una relación entre ambas situaciones. Mientras Daniel Osvaldo continúa atravesando este momento de salud, la vivienda permanece ofrecida por unos 500 mil dólares y las fotografías permiten conocer los ambientes de la casa de Lomas de Zamora que ahora busca un nuevo dueño.

Así es la mansión que vende Daniel Osvaldo.

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