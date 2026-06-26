Luego de la noche de hoy, el Grupo D del Mundial 2026 quedó completamente definido con Estados Unidos como líder, Australia segundo y Paraguay tercero. El conjunto anfitrión perdió su invicto al caer ante Turquía pero no hubo consecuencias: aún así se llevó la zona con 6 puntos, mientras que los Socceroos pasaron en segundo lugar luego de empatar con la Albirroja. Ambos sumaron 4 puntos, pero los de Oceanía terminaron arriba por mejor diferencia de gol, obligando a la selección de Gustavo Alfaro a esperar si entra entre los mejores terceros.

Más allá de que no hay confirmación oficial, lo cierto es que Paraguay cuenta con muchas chances de meterse en 16vos. A pesar de terminar con diferencia de gol -2, ya hay tres terceros de los cuatro que quedarían afuera que no pueden alcanzarlo: Senegal (0 puntos, juega mañana ante Irak), Escocia (3 puntos y -3 de diferencia de gol) y Corea del Sur (3 puntos y -1), por lo que si un otro tercero de grupo queda con 3 unidades o menos, la Albirroja estará en la próxima fase.

La Paraguay de Alfaro quedo tercera con 4 puntos y está casi adentro de 16vos. (Foto: Reuters)

Se acordó tarde Turquía. Los europeos eran candidatos a pasar de fase y, sin embargo, cayeron ante Australia y Paraguay, convirtiéndose en una de las primeras selecciones eliminadas ya en la segunda fecha. A pesar de ese mal trago y de saber que su camino se terminó, los de Vincenzo Montella se llevaron al menos una agónica victoria 3-2 ante Estados Unidos, que les quedará como único buen recuerdo de su regreso a un Mundial tras 24 años.

Posiciones finales del Grupo D