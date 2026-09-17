Estudiantes volvió a escribir una página grande de su historia internacional. El Pincha derrotó 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena, resistió hasta el último minuto y se metió nuevamente entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Y justo cuando aparece otra semifinal en el horizonte, también vuelve un dato que alimenta la ilusión de sus hinchas: cada vez que llegó a esta instancia, terminó siendo campeón.

No fue una clasificación sencilla. El equipo dirigido por Alexander Medina tuvo que jugar una serie cerrada y de mucha tensión, después del 1-1 en La Plata. En San Pablo encontró el gol que necesitaba, sostuvo la ventaja durante buena parte del partido y terminó sobreviviendo a un final dramático, con Memphis Depay desperdiciando un penal en el tiempo adicional.

El triunfo volvió a poner al Pincha entre los cuatro mejores del continente y confirmó una característica que lo acompaña desde hace décadas: su tradición en las grandes noches de la Libertadores.

La primera semifinal de Estudiantes llegó en 1968. En aquella edición dejó en el camino a Racing y luego derrotó a Palmeiras en la final para conquistar la primera Copa Libertadores de su historia.

Al año siguiente, ya como campeón defensor, ingresó directamente en semifinales. Allí superó a Universidad Católica y volvió a quedarse con el título, esta vez frente a Nacional de Uruguay.

La historia se repitió en 1970. Estudiantes eliminó a River en semifinales y posteriormente venció a Peñarol en la definición. Tres participaciones en semifinales y tres consagraciones consecutivas, una marca que quedó grabada en la historia grande del club.

Tuvieron que pasar casi cuatro décadas para que el Pincha volviera a disputar una semifinal. Fue en 2009, con Juan Sebastián Verón como uno de los grandes referentes de aquel equipo. Estudiantes eliminó a Nacional de Montevideo y después derrotó a Cruzeiro en Brasil para conquistar su cuarta Libertadores.

Por eso, la clasificación conseguida ahora en Brasil tiene un condimento especial. Estudiantes volvió a alcanzar una semifinal y mantiene intacto un antecedente particular: las cuatro veces anteriores que disputó esta instancia terminaron con el trofeo en sus vitrinas.

El próximo desafío al parecer también tendrá aroma brasileño. Estudiantes espera al ganador de Flamengo e Independiente del Valle. El conjunto carioca, actual campeón de la Libertadores, llega con ventaja después de imponerse 2-0 en el partido de ida.

Si se confirma el cruce ante Flamengo, será un nuevo capítulo de una rivalidad reciente. Ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la Libertadores 2025, serie que terminó con clasificación del conjunto brasileño por penales tras un 2-2 global.

Además, ya se cruzaron dos veces durante la fase de grupos de esta edición. En La Plata empataron 1-1, mientras que Flamengo se impuso 1-0 como local.

Estudiantes tendrá ahora otra batalla por delante. El equipo de Medina ya dio el golpe en Brasil y quedó a dos partidos de volver a jugar una final continental. Mientras espera conocer definitivamente a su rival, hay una estadística que vuelve a aparecer y que forma parte de la mística copera del Pincha: cada vez que Estudiantes llegó a semifinales, terminó campeón.