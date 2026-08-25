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Fútbol argentino

Estudiantes de La Plata y Rosario Central ya tienen fecha y estadio para la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se medirán el 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 25 de agosto de 2026 a las 19:09
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Supercopa Internacional: Estudiantes se enfrenta a Rosario Central

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades por el título pendiente de la Supercopa Internacional. Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino ratificó el cronograma para el cierre de la temporada y todavía resta la confirmación de la Supercopa Argentina fque deben jugar El Pincha ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Semanas atrás, el Comité Ejecutivo de la máxima entidad del fútbol nacional planificó la agenda de fin de año durante un encuentro en el predio de Ezeiza. En las últimas horas terminó por confirmarse la sede en territorio nacional para el cruce entre el ganador del Trofeo de Campeones y el líder de la tabla anual. El partido abandonará la plaza pensada en el exterior para desarrollarse nuevamente en el interior del país y en una cancha que trae buenos recuerdos para los hinchas de Estudiantes.

Las autoridades deportivas debieron reprogramar estas definiciones a causa de la saturación del calendario, el cual sufrió múltiples alteraciones. En un principio, la Conmebol tenía la intención de disputar el encuentro a mediados de marzo, pero la definición terminó postergándose y recientemente, por el impacto logístico del reciente Mundial, cuando se esperaba un importante recibimiento al plantel de la Selección Argentina volvió a reprogramarse el encuentro.

En paralelo a este compromiso frente al Canalla, el Pincha aguarda por la resolución de su otra final postergada. Se trata de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Para este segundo duelo, los organizadores mantienen el miércoles 11 de noviembre como la opción más firme en la agenda oficial.

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