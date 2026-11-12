El fútbol argentino tendrá un nuevo campeón. Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves 12 de noviembre en una final que pondrá en juego mucho más que un trofeo: la Supercopa Argentina. Dos equipos con recorridos diferentes, pero con la misma ambición de sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, en Córdoba. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

La competencia, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta a los campeones de distintas competiciones nacionales. En esta duodécima edición, el Pincha y la Lepra mendocina buscarán quedarse con una consagración que puede marcar un nuevo capítulo en sus respectivas historias.

Pero hay otro incentivo: el ganador también conseguirá la clasificación a la Recopa de Campeones, un certamen creado por la AFA que reúne a los vencedores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

Estudiantes, entre la Supercopa y el sueño continental

El conjunto platense llega a esta definición en un momento particular de la temporada. Dirigido por Alexander Medina, el Pincha tendrá por delante un desafío importante antes de afrontar uno de los compromisos más trascendentes de su calendario: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

En el ámbito local, su recorrido en el Torneo Clausura no fue el esperado y quedó eliminado en la fase regular, al no conseguir ubicarse entre los ocho mejores de la Zona A.

Sin embargo, Estudiantes tiene argumentos para buscar otra consagración. Su boleto a esta Supercopa llegó gracias al título conseguido en el Trofeo de Campeones 2025, cuando superó a Platense en una ajustada definición.

Ahora, el equipo de La Plata buscará dejar atrás el irregular recorrido en el campeonato local y sumar un nuevo título antes de afrontar el gran desafío continental.

Independiente Rivadavia quiere otra conquista histórica

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que atraviesa una etapa histórica para la institución mendocina. La Lepra, conducida por Alfredo Berti, consiguió su lugar en esta final luego de conquistar la Copa Argentina 2025, un título que significó una de las mayores alegrías de su historia.

Además, el conjunto mendocino fue uno de los protagonistas de la temporada y compitió hasta las últimas instancias por el título de Campeón de Liga, que finalmente quedó en manos de Boca por su ubicación en la tabla anual.

Con una identidad de juego consolidada y el impulso de sus últimas campañas, Independiente Rivadavia buscará dar otro golpe y sumar una nueva estrella a sus vitrinas. La posibilidad de levantar la Supercopa representa una oportunidad para ratificar su crecimiento y seguir haciendo historia en el fútbol argentino.

Las probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

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