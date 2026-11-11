Entrando en las horas previas a la disputa de un nuevo título, Estudiantes de La Plata no contará con Joaquín Correa ni Alexis Castro para la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia. El Pincha, que emprendió este miércoles su viaje a Córdoba para disputar el duelo decisivo ante los mendocinos, tendrá esas dos ausencias de peso y Alexander Medina deberá rearmar el equipo que saldrá a jugar mañana en el Julio César Villagra.

Correa sufrió una lesión muscular grado dos en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el empate ante Talleres y quedó descartado para la definición, con el objetivo de llegar a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. A su vez, Castro presenta una lesión muscular grado dos en el gemelo interno y tampoco podrá ser de la partida, siendo otro de los que apunta directo al duelo definitivo contra el Verdão.

La buena noticia para el Cacique es la evolución de Guido Carrillo, quien dejó atrás las molestias físicas que lo marginaron del último compromiso del Torneo Clausura y estaría en condiciones de volver a la titularidad. Otro de los que Tomás Palacios también mejoró de su lesión meniscal en la rodilla derecha y formaría parte de la delegación, aunque estaría en el banco de suplentes. Por otra parte, Santiago Núñez tendría chances de regresar para acompañar a Leandro González Pirez o Marcos Rojo en la zaga.

Carrillo superó su lesión y sería titular ante Independiente Rivadavia.

El plantel realizó por la mañana una última práctica en City Bell antes de viajar por la tarde a Córdoba, donde quedará concentrado a la espera de la final. Estudiantes buscará sumar un nuevo título antes de afrontar el gran desafío que tendrá por delante: la definición de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.