La cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores ya está en marcha y Estudiantes de La Plata conoce quién será el encargado de impartir justicia en el partido más importante de su temporada. La Conmebol confirmó al venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal del encuentro ante Palmeiras, que se jugará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo.

El organismo sudamericano también dio a conocer la integración completa del equipo arbitral, que tendrá presencia mayoritaria venezolana y colombiana. Jorge Urrego será el asistente 1, Tulio Moreno el asistente 2 y Alexis Herrera ocupará el lugar de cuarto árbitro. Además, el colombiano Jhon Gallego fue designado como quinto juez.

En tanto, el equipo encargado de la tecnología estará encabezado por Juan Soto, de Venezuela, quien estará al frente del VAR. Lo acompañarán Yender Herrera, como asistente de VAR 1; Alexander Guzmán, de Colombia, como asistente de VAR 2; y David Rodríguez, también colombiano, como asistente de VAR 3.

Los antecedentes de Valenzuela con Estudiantes y Palmeiras

La designación no pasa inadvertida para el Pincha. Valenzuela ya dirigió al conjunto platense en esta edición de la Libertadores, precisamente durante los cuartos de final frente a Corinthians. En aquella serie, Estudiantes empató 1-1 en UNO y consiguió el pasaje a la siguiente instancia tras imponerse por 1-0 en San Pablo.

Los números recientes del árbitro también muestran un recorrido muy diferente con los dos finalistas. En lo que va del año, dirigió siete encuentros de Palmeiras, con un saldo de seis victorias y un empate para el equipo brasileño, que convirtió 14 goles y recibió apenas dos.

Con Estudiantes, en cambio, estuvo presente en cinco oportunidades: el equipo argentino consiguió dos triunfos, empató dos partidos y perdió uno, con dos goles a favor y uno en contra.

Un antecedente en una final y una polémica con Boca

Valenzuela ya tiene experiencia en una definición entre equipos argentinos y brasileños. Fue el encargado de dirigir la revancha de la Recopa Sudamericana 2025 entre Racing y Botafogo, disputada en Brasil. Aquella noche, la Academia se impuso por 2-0 y cerró la serie con un contundente 4-0 en el resultado global.

Sin embargo, el venezolano también carga con un antecedente polémico para el fútbol argentino. Durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, en el encuentro entre Boca y Fortaleza, quedó bajo cuestionamiento por no sancionar un penal sobre Edinson Cavani.

Ahora tendrá una nueva prueba de máxima exigencia: estará al frente de una final que pondrá cara a cara a Estudiantes y Palmeiras, con el título más importante del continente en juego y miles de hinchas pendientes de cada decisión en Montevideo.