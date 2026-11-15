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Un finalista feliz

Con la victoria de Boca en Copa Argentina, Platense entró a la Copa Libertadores

El rival del Xeneize en la final celebró la victoria del equipo de Arruabarrena ante Banfield. El Calamar volverá a disputar el máximo certamen del continente.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 22:25
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Platense no tuvo un buen Torneo Clausura 2026, pero llegó a la final de la Copa Argentina y enfrentará a Boca Juniors el 2 de diciembre.

Platense no sólo conoció a su rival por la final de la Copa Argentina el 2 de diciembre, sino que la victoria de Boca ante Banfield en Mendoza lo clasificó al equipo de Vicente López a la Copa Libertadores 2027.

Es que el trofeo más federal del país reserva un cupo en el cuadro continental más relevante, pero como el Xeneize ya lo obtuvo al quedarse con la Tabla Anual de la Liga Profesional, liberará el mismo al finalista del certamen.

Aún perdiendo, los dirigidos por Martín Palermo repetirán participación en el cuadro de la Conmebol, donde forma parte de la plantilla el cipoleño Maximiliano Amarfil.

Martín Palermo, el técnico de Platense, finalista de la Copa Argentina 2026.

¿Vuelven a Mendoza?

Tras la fiesta que se vivió en Cuyo con la semifinal entre Boca y Banfield, el Estadio Islas Malvinas pica en punta para albergar el partido decisivo de la Copa Argentina.

El Mario Alberto Kempes no está en consideración ya que se encuentra alquilado a conciertos en la ciudad de Córdoba.

Se había especulado con que el último partido del certamen marque la reinauguración del Único de La Plata que pasó a manos de la AFA, pero no tiene el final de obra confirmado.

 

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