Estudiantes consiguió un triunfo de enorme valor en el Torneo Clausura. El Pincha derrotó 2-1 a Platense en el estadio Jorge Luis Hirschi por la novena fecha y, cuando el empate parecía sellado, apareció Guido Carrillo a los 45 minutos del segundo tiempo para darle tres puntos fundamentales al equipo de Alexander Medina.

El partido había comenzado con mucha paridad y fue el conjunto local el que logró romper el cero. A los 19 minutos del primer tiempo, Adolfo Gaich se anticipó dentro del área y marcó el 1-0 para Estudiantes, que encontraba premio a su búsqueda y lograba ponerse arriba ante su gente.

Sin embargo, la ventaja le duró poco al Pincha. Platense reaccionó casi de inmediato y llegó al empate a través de Mainero, quien apareció luego de un centro que se desvió tras una peinada de un compañero y terminó en el fondo de la red para establecer el 1-1.

El encuentro mantuvo la paridad durante buena parte del complemento. Los dos equipos tuvieron sus momentos y buscaron el segundo tanto, aunque ninguno lograba sacar ventaja en un duelo que parecía encaminarse hacia el reparto de puntos.

Pero Estudiantes insistió hasta el final y tuvo su premio. Cuando se jugaban los 45 minutos del segundo tiempo, Guido Carrillo apareció para marcar el 2-1 y desatar el festejo en UNO. El delantero fue decisivo en el momento justo y le permitió al Pincha quedarse con una victoria que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el Clausura.

Con este triunfo, Estudiantes vuelve a sumar tres puntos importantes y mantiene viva su pelea en el campeonato, en una jornada en la que debió administrar energías pensando también en su compromiso por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

Platense, en tanto, se quedó sin premio después de haber reaccionado rápidamente al gol inicial de Gaich. El Calamar mostró momentos de buen juego, pero no pudo sostener el empate hasta el cierre y terminó sufriendo el golpe de Carrillo en la última parte del encuentro.