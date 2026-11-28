Estudiantes de La Plata tiene una cita con la historia, cuando enfrente a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, el Pincha buscará conquistar una nueva Copa Libertadores y sumar otro capítulo dorado a su rica trayectoria internacional. Pero detrás de la gloria deportiva también hay una cifra que despierta expectativas: si consigue levantar el trofeo, el conjunto platense recibirá una recompensa de 25 millones de dólares y alcanzará una recaudación total de 33,93 millones por su participación en el certamen.

La final representa mucho más que una oportunidad de volver a lo más alto del continente. Para el club argentino también significa la posibilidad de asegurarse un ingreso extraordinario, que puede convertirse en un respaldo económico fundamental para afrontar los próximos desafíos institucionales y deportivos.

Hasta el momento, Estudiantes ya tiene garantizados 15,93 millones de dólares. Ese monto se compone de los 8,93 millones acumulados por su recorrido en la competencia y los siete millones que la Conmebol entrega al equipo que termina como subcampeón. Es decir, incluso si no consigue quedarse con el título, el Pincha ya tiene asegurada una cifra millonaria.

El camino hacia una recompensa de casi 34 millones

La recaudación del equipo platense se construyó etapa por etapa. Por disputar la fase de grupos recibió tres millones de dólares, correspondientes al pago de un millón por cada partido que jugó como local.

A esa suma se agregaron los premios por avanzar en las distintas instancias eliminatorias: 1.250.000 dólares por llegar a octavos de final, 1.700.000 por alcanzar los cuartos y otros 2.300.000 por meterse entre los cuatro mejores del continente.

Además, el equipo consiguió dos victorias en la fase de grupos, frente a Cusco por 2-1 e Independiente Medellín por 1-0. Cada triunfo representó un ingreso adicional de 340.000 dólares en concepto de mérito deportivo, lo que permitió engrosar todavía más sus números.

De esta manera, Estudiantes ya superó los 15 millones de dólares en premios y tiene por delante la posibilidad de dar el último paso para alcanzar una cifra todavía más impactante.

Un premio récord para el campeón

La Conmebol estableció para esta edición un premio de 25 millones de dólares destinado al equipo que se consagre campeón de la Copa Libertadores. Se trata de un millón más que lo entregado en la edición anterior, mientras que los incentivos por mérito deportivo también tuvieron un incremento de 10.000 dólares por cada partido ganado.

Así, el sábado habrá una Copa en disputa, una historia que puede quedar grabada para siempre y una recompensa económica extraordinaria. Estudiantes buscará imponerse ante Palmeiras, quedarse con la gloria continental y llevarse una fortuna que puede marcar un antes y un después en sus finanzas.