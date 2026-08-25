Expo Deportes Neuquén 2026: con Gonzalo Bonadeo y grandes figuras, todo lo que habrá este sábado

Con la organización del Gobierno de la Provincia, la primera Expo Deportes Neuquén 2026 que se realizará el sábado 29 de agosto en el predio de Ciudad Deportiva (Lanín 1700) ya tiene confirmada una extensa agenda de actividades y disertantes, entre los que se destaca el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo, uno de los invitados de lujo que tendrá el encuentro.

La actividad impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se enmarca en los festejos por el Día del Deportista Neuquino, que se celebra cada 12 de agosto como homenaje al desempeño que lograron en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 los patinadores José Luis Lozano, quíntuple campeón en dicho certamen, y Rosana Sastre, ganadora de otra medalla dorada, todo un hito para el deporte neuquino jamás superado.

La jornada pondrá primera a las 9, donde la comunidad en general podrá disfrutar de un gran muestreo de actividades en Ciudad Deportiva y un homenaje para dirigentes, entrenadores, periodistas, instituciones y familias que están detrás de la formación de cada deportista. Como parte de las actividades, desde la secretaría de Deportes informaron que habrá competencias, exhibiciones del deporte motor, clínicas, una carrera atlética y una competencia internacional de pum track, así como también un punto de encuentro para emprendedores vinculados al deporte.

Ciudad Deportiva escenario de la primera edición de la Expo Deportes

Agenda con diversas propuestas para toda la comunidad

La Expo Deportes busca reunir -en un mismo lugar-,tanto a quienes practican deporte, como a quienes trabajan alrededor de él y a quienes pueden acercarse simplemente como espectadores. El pump track tendrá un atractivo especial ya que durante ese mismo fin de semana se realizará una fecha clasificatoria para el Mundial de la especialidad que además será válida para los campeonatos argentino y sudamericano. La competencia se desarrollará el 29 y 30 de agosto.

Además, el deporte motor tendrá un espacio destacado con la presencia de referentes neuquinos. Entre los invitados aparecen Santiago Rostán, participante del Rally Dakar, y Nicolás González, bicampeón argentino de rally.

También se realizarán exhibiciones de karting, motocross, autos clásicos y vehículos tuning, una propuesta destinada especialmente a ampliar el abanico de actividades y atraer a públicos que habitualmente no participan de eventos deportivos convencionales.

En relación a las clínicas y conversatorios, la programación incluirá temas relacionados con la inteligencia artificial aplicada al deporte, actividad física para adultos mayores, preparación física, medicina deportiva y experiencias de deportistas y dirigentes.

El patinador José Luis Lozano, quíntuple medallista en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987

Entre los disertantes estará Matías "Coco" Gallo (Matías Gallo Bevegni), ex jugador de básquetbol, entrenador y disertante motivacional, ámpliamente conocido por ser el creador de la academia deportiva Flow Game Basketball y por trabajar en el factor mental. Habrá también stands de emprendedores y comerciantes relacionados con la actividad deportiva y de distintos organismos del Estado provincial, que ofrecerán información y servicios vinculados con políticas públicas destinadas a las familias.

El cierre tendrá formato sunset, pensado especialmente para jóvenes y adolescentes, con la intención de que la celebración tenga también un componente recreativo y social.

Actividades abiertas y gratuitas para participar

La Expo Deportes también contará con una amplia propuesta de actividades deportivas gratuitas y abiertas a la comunidad, algunas de ellas con inscripción previa. Quienes quieran participar podrán anotarse en las siguientes propuestas:

Clases de fitness: inscripción en el link https://forms.gle/9eFkLbvPgcXzCLpj6

Deportes Urbanos:

Skate: https://forms.gle/ynvBeA4bCsjjNzBMA

Breaking: https://forms.gle/evWHEgct2T772sLX6

Slackline: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2MKPuTwRYj1mOSzqGSV9AzMN_fQ2WaH2YCW8ZxA9Q0kkXTA/viewform

Otras actividades

Torneo de ajedrez: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchvz5j_6Ca3OqdYCqb83uduPVMoGYEHrssEMEch2fVD-z5Ag/viewform?usp=header

Carrera de running 5K: https://forms.gle/dtouo3rJEYoY3EE29

Rodada recreativa de ciclismo: https://forms.gle/CRoGsuwxYdoGn2Dr8

Competencia de eSports: https://forms.gle/ycwv7FaJS88NtJpq7

Además, durante toda la jornada se desarrollarán disciplinas que ya cuentan con sus cupos de participación completos, pero que estarán abiertas para que el público pueda acercarse a observar, acompañar y disfrutar. Entre ellas habrá pesca con mosca, fútbol, gimnasia deportiva, patín, newcom, hockey, beach handball, fútbol en silla de ruedas, tenis adaptado y atletismo convencional y adaptado, etc.

Para quienes deseen, habrá además diversas actividades abiertas que no requieren inscripción previa, para que quienes recorran la Expo puedan acercarse, conocerlas y animarse a probarlas durante la jornada. Entre ellas se encontrarán tiro con arco, acrobacia en tela, pelota paleta, boxeo, y tenis de mesa, etc.