La provincia de Neuquén tendrá el sábado 29 de agosto la primera edición de la Expo Deportes, una jornada que buscará poner en valor a todo el entramado que sostiene al deporte provincial. El evento comenzará a las 9 en Ciudad Deportiva y será gratuito.

La actividad se desarrollará en distintos sectores del predio con competencias, exhibiciones, demostraciones, clínicas, capacitaciones, homenajes, conversatorios y espacios para emprendedores. También habrá propuestas vinculadas al deporte motor y una competencia internacional de pump track.

Los anuncios fueron durante una entrevista en el programa Grito Sagrado, donde participaron la subsecretaria de Deportes de Neuquén, María Fernanda Villone, y el organizador de la Expo, Alejandro Zambon, director general de Deporte Comunitario. La ministra de Deportes, Josefina Codermatz, también destacó la importancia de la jornada y confirmó la participación del periodista deportivo Gonzalo Bonadeo.

La Expo busca mostrar quiénes hacen posible al deportista

La propuesta no estará enfocada únicamente en quienes compiten. Uno de los principales objetivos es visibilizar a entrenadores, profesores, dirigentes, periodistas, emprendedores, instituciones y familias, además de los propios atletas.

“Esta Expo viene también a exponer todo el deporte neuquino, todos los que son los protagonistas de esto, que son los deportistas, y lo que tiene que ver y quién hace al deportista”, explicó Villone.

La funcionaria señaló que la iniciativa surgió dentro de la planificación anual de la cartera deportiva y coincidió con la reciente sanción de la ley que institucionaliza el Día del Deportista Neuquino.

La fecha provincial fue establecida en homenaje a los patinadores neuquinos José Luis Lozano y Rosana Sastre, protagonistas de una histórica actuación en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987. Ambos obtuvieron seis de las doce medallas de oro conseguidas por la delegación argentina en aquella competencia: cinco correspondieron a Lozano y una a Sastre.

La ley establece el 12 de agosto como Día del Deportista Neuquino y contempla actividades de promoción deportiva, homenajes y propuestas educativas.

Ciudad Deportiva se convertirá en un gran escenario deportivo

Alejandro Zambon explicó que la Expo aprovechará la infraestructura existente en Ciudad Deportiva para concentrar actividades de distintas disciplinas.

Entre los espacios previstos aparecen la cancha de hockey sobre agua, el sector de beach, las pistas de ciclismo y patín y el pump track, además de otros sectores del predio.

El pump track tendrá un atractivo especial: durante ese mismo fin de semana se realizará una fecha clasificatoria para el Mundial de Pump Track, que además será válida para los campeonatos Argentino y Sudamericano de la especialidad. La competencia se desarrollará el 29 y 30 de agosto.

La presencia de una competencia internacional le agrega a la Expo un componente que excede la celebración institucional: Neuquén será simultáneamente escenario de promoción deportiva y de una competencia de nivel internacional.

Una pista que ya tiene historia internacional

La utilización del pump track para una competencia de estas características también representa la continuidad de una infraestructura que comenzó a tomar forma en Neuquén hace algunos años.

En 2022 fue inaugurada en Ciudad Deportiva una pista de 148 metros de largo y diseño UCI, presentada entonces como la más grande del país. El circuito fue pensado para bicicletas, rollers, skate y scooter y desde su construcción se proyectó como un espacio apto para competencias de alto nivel.

La evolución permite observar cómo una obra de infraestructura deportiva puede pasar de ser un espacio de uso recreativo a convertirse en sede de competencias internacionales.

El deporte motor también tendrá protagonismo

La Expo no se limitará a las disciplinas tradicionales. El deporte motor tendrá un espacio destacado con la presencia de referentes neuquinos.

Entre los invitados aparecen Santiago Rostán, participante del Rally Dakar, y Nicolás González, bicampeón argentino de rally.

También se realizarán exhibiciones de karting, motocross, autos clásicos y vehículos tuning, una propuesta destinada especialmente a ampliar el abanico de actividades y atraer a públicos que habitualmente no participan de eventos deportivos convencionales.

Habrá charlas sobre inteligencia artificial y medicina deportiva

Otro de los ejes será el espacio de disertaciones y conversatorios.

La agenda incluirá temas relacionados con la inteligencia artificial aplicada al deporte, actividad física para adultos mayores, preparación física, medicina deportiva y experiencias de deportistas y dirigentes.

La incorporación de inteligencia artificial resulta particularmente relevante porque muestra que la organización busca que la Expo no sea solamente una exhibición de disciplinas, sino también un espacio para debatir cómo está cambiando la práctica deportiva.

En paralelo, las charlas vinculadas con adultos mayores, preparación física y medicina deportiva permiten ampliar el concepto de deporte hacia la salud, la prevención y la actividad física a lo largo de toda la vida.

Gonzalo Bonadeo será uno de los invitados destacados

La Expo también contará con la participación del periodista deportivo Gonzalo Bonadeo, cuya presencia fue resaltada por la ministra Josefina Codermatz.

“Es un gran referente deportivo. Alguien que promulga mucho los clubes sociales, los clubes barriales”, señaló la funcionaria.

Su participación se vincula con uno de los ejes que atraviesan la propuesta: el reconocimiento del deporte como una actividad que se construye no solamente en grandes escenarios, sino también en clubes, barrios, instituciones y espacios comunitarios.

Homenajes, emprendedores y servicios para las familias

La jornada incluirá además homenajes a deportistas, stands de emprendedores y comerciantes relacionados con la actividad deportiva.

También estarán presentes distintos organismos del Estado provincial, que ofrecerán información y servicios vinculados con políticas públicas destinadas a las familias.

De esta manera, la Expo busca reunir en un mismo espacio a quienes practican deporte, quienes trabajan alrededor de él y quienes pueden acercarse simplemente como espectadores.

El enfoque también permite poner en primer plano una dimensión menos visible del deporte: detrás de cada atleta existe una red integrada por familias, entrenadores, clubes, dirigentes, profesionales de la salud, instituciones y trabajadores.

El cierre tendrá formato sunset para jóvenes

La Expo será gratuita y se extenderá durante todo el día.

El cierre tendrá formato sunset, pensado especialmente para jóvenes y adolescentes, con la intención de que la celebración tenga también un componente recreativo y social.

Para los organizadores, uno de los desafíos será que la actividad no quede limitada a una jornada aislada. La intención es que la Expo Deportes pueda convertirse en una propuesta que se repita y crezca durante los próximos años.

“Exponer el deporte neuquino es mostrar, es poner en valor a aquellos deportistas y a los que hacen al Deportista Neuquino”, resumió Villone.

El nuevo Día del Deportista Neuquino busca ir más allá del alto rendimiento

La creación de la fecha provincial aporta un contexto relevante para entender por qué la Expo tiene un alcance más amplio que el de una competencia.

El proyecto que avanzó en la Legislatura neuquina plantea que el 12 de agosto no sea solamente una fecha conmemorativa, sino una oportunidad para promover la actividad física y transmitir los valores vinculados al deporte. También contempla propuestas educativas en las escuelas.

El antecedente de Lozano y Sastre funciona, además, como un puente entre generaciones. Los logros de ambos en 1987 forman parte de la historia deportiva neuquina y su reconocimiento institucional coincide con una nueva generación de atletas que compite en escenarios nacionales e internacionales.

En 2025, por ejemplo, Mejor Informado reunió testimonios de deportistas neuquinos como Iñaki Basiloff, Giuliana Baigorria, Joaquín Fernández, Santino Mazzanti y Lucía Monje, quienes destacaron el orgullo de representar a la provincia.

Ese recorrido permite entender la Expo como una oportunidad para mostrar no solamente a las figuras consagradas, sino también a quienes están construyendo el próximo capítulo del deporte neuquino.

Una Expo que puede convertirse en una nueva tradición deportiva

La primera Expo Deportes llega en un momento particular: Neuquén acaba de institucionalizar el Día del Deportista Neuquino y busca transformar esa fecha en una herramienta de reconocimiento y promoción.

El desafío será que la celebración pueda sostenerse en el tiempo y convertirse en un punto de encuentro anual para deportistas, clubes, familias, profesionales, instituciones y público general.

Por ahora, la cita está fijada para el sábado 29 de agosto en Ciudad Deportiva, con entrada gratuita y actividades durante todo el día. La competencia internacional de pump track, los homenajes y la presencia de referentes del deporte le darán a la primera edición un componente competitivo, institucional y recreativo.