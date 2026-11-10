La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá su cierre en Medio Oriente. Después de varias semanas de incertidumbre por el conflicto bélico que atraviesa la región y las versiones sobre posibles cambios en el calendario, la FIA confirmó que los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi se disputarán con normalidad, tal como estaba previsto desde el comienzo del campeonato.

La confirmación llegó de la mano de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quien despejó las dudas sobre las dos últimas citas del calendario y ratificó que la máxima categoría del automovilismo mundial mantendrá su hoja de ruta para el desenlace del año.

“Estamos plenamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un desenlace espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, aseguró el dirigente emiratí a través de una publicación en sus redes sociales.

Además, Ben Sulayem dejó un mensaje dirigido a los protagonistas y los aficionados que acompañarán el cierre del campeonato: “Esperamos dar la bienvenida a pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos emblemáticos para un cierre de temporada inolvidable. Nos vemos en la parrilla”.

Catar y Abu Dabi, las dos paradas que definirán el campeonato

Con esta ratificación, la Fórmula 1 mantendrá las dos últimas fechas en territorio del Golfo Pérsico. El Gran Premio de Catar se disputará del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, mientras que Abu Dabi recibirá el cierre de temporada entre el 4 y el 6 de diciembre, en el tradicional trazado de Yas Marina.

La preocupación no era menor. La escalada de violencia en Medio Oriente ya había obligado a la categoría a tomar decisiones durante este año. Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, originalmente programados para abril, fueron suspendidos ante el deterioro de la situación geopolítica.

Aunque la competencia que debía desarrollarse en Baréin finalmente encontró lugar en el calendario con su realización en Malasia, la cita de Arabia Saudita no pudo recuperarse. Por ese motivo, el campeonato pasó de las 24 carreras inicialmente previstas a un total de 23.

Las dudas quedaron atrás y la F1 prepara su desembarco en el Golfo

En las últimas semanas, la posibilidad de modificar nuevamente el calendario había generado interrogantes dentro del paddock. Incluso Max Verstappen, tetracampeón mundial, había manifestado sus reparos ante la posibilidad de competir en una región atravesada por un conflicto armado: “Con una guerra cerca no deberíamos ir al Golfo”.

Sin embargo, la FIA mantuvo su postura y la reciente realización del Gran Premio de MotoGP en Lusail, sin dificultades operativas vinculadas al contexto regional, también representó un antecedente para la continuidad de las actividades deportivas en la zona.

De esta manera, la Fórmula 1 ya tiene definido el tramo final de su campeonato. Primero llegará el Gran Premio de Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre, y luego será el turno de Catar y Abu Dabi, las dos últimas estaciones de una temporada que tendrá su desenlace en Medio Oriente, tal como estaba establecido.