Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y cómo llega a las últimas fechas de la Fórmula 1

La Fórmula 1 entra en la recta final de la temporada 2026 y, después de su paso por Brasil, el campeonato se prepara para afrontar las últimas competencias del calendario. Franco Colapinto buscará cerrar el año de la mejor manera posible, en una etapa clave para su futuro dentro de la categoría.La actividad continuará en Estados Unidos con el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 19 al 21 de noviembre en el circuito callejero de la ciudad.

La Fórmula 1 se prepara para completar su calendario 2026 con tres escenarios muy diferentes: las luces de Las Vegas, el circuito de Lusail en Qatar y el tradicional trazado de Yas Marina en Abu Dhabi.La próxima cita será en Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre, donde Franco buscará volver a ser protagonista en la máxima categoría.

El paso por Interlagos dejó un resultado que no era el esperado para el piloto argentino. Colapinto finalizó en el 13° puesto, después de una carrera en la que tuvo dificultades en la largada y debió remontar posiciones, aunque no consiguió meterse en la zona de puntos. Con este resultado, el representante argentino se mantiene en el 12° lugar del Campeonato de Pilotos, con 27 unidades. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, ocupa el décimo puesto con 42 puntos.

La temporada de Franco tuvo algunos resultados destacados, como el sexto puesto en Canadá y el séptimo lugar en Miami y España. Sin embargo, la irregularidad del Alpine y una seguidilla de carreras sin sumar complicaron sus aspiraciones de avanzar en la clasificación.

carrera nocturna en el curcuito callejero de las Vegas

El argentino tendrá ahora tres oportunidades para recuperar protagonismo y cerrar el año con mejores sensaciones. El desafío también será ayudar a Alpine, que marcha sexto en el Campeonato de Constructores, a mejorar su rendimiento en el tramo final.

El atractivo estará en quien queda segundo en el constructores. Mercedes ya se adjudicó el título con Antonelli como piloto, y como equipo. Ahora, Ferraro con 510, y Red Bull con 418 se disputan el segundo lugar. Alpine suma 69 puntos, de los cuales 42 corresponden a Pierre Gasly y 27 a Franco Colapinto. El equipo francés tiene una ventaja de 38 unidades sobre Haas, su inmediato perseguidor, y está a 45 puntos de Racing Bulls.

La pelea por el subcampeonato del mundo será otro de los grandes atractivos de las últimas tres fechas de la Fórmula 1. Con Kimi Antonelli ya consagrado campeón, Max Verstappen (Red Bull) quedó segundo con 279 puntos, luego de su gran actuación en Brasil, donde terminó como escolta de Lando Norris. Detrás aparecen George Russell (Mercedes), con 262 unidades, y Lewis Hamilton (Ferrari), con 261. Más atrás se encuentran Charles Leclerc, con 251, y Lando Norris, con 246. Con apenas 33 puntos de diferencia entre Verstappen y Norris, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi serán decisivos para definir quién se queda con el segundo lugar del campeonato.