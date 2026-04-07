El mundo del fútbol suma una nueva pérdida en el día de hoy con la muerte de Mircea Lucescu a los 80 años por severos problemas cardíacos. El director técnico, que fue internado dos días despues de que Rumania quedase afuera ante Turquía en las semifinales del Repechaje UEFA, falleció luego no sobrellevar un infarto el pasado viernes, su segundo en una semana. Su legado deja un total de 36 títulos, solamente por detrás de Sir Alex Ferguson y Pep Guardiola dentro de los más ganadores de la historia.

Nacido en Bucarest el 29 de julio de 1945, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, pasó la mayor parte de su carrera como jugador en el Dinamo Bucarest de su país y llegó a disputar el Mundial de 1970, pero su notoriedad comenzó desde el banco de suplentes. Debutó en 1979 en el Corvinul Hunedoara, donde fue jugador-entrenador por tres temporadas y de allí saltó al primero de sus dos pasos por la selección de Rumania, entre 1981 y 1986, período en el que el equipo llegó por primera vez a una Eurocopa.

Con una carrera que alternó su país con cuatro equipos de Italia (Pisa, luego Brescia y Reggiana antes de su llegada al Inter), sus primeros logros aparecieron en Turquía. Allí llevó al Galatasaray a levantar la Supercopa de Europa del 2000, nada menos que ante el Real Madrid. Su paso por el fútbol turco dejó un título liguero con el Galata y otro al año siguiente con Besiktas, pero su mejor etapa aparecería en 2004 con su llegada a Shakhtar Donetsk, equipo al que revolucionó completamente.

El gran paso de Lucescu por Turquía incluyó un título de su Galatasaray ante Real Madrid.

En 2004, aterrizó en Ucrania, en un paso que fue un antes y un después para el club. Lucescu ideó un plan: captó jóvenes talentos procedentes de Brasil, los integró y moldeó tácticamente y con esa base levantó 22 trofeos en 12 años. En total fueron 8 títulos de liga y nada menos que la Copa de la UEFA en 2009, el mayor triunfo de un club de la Europa del Este en las últimas décadas. Jugadores como Willian, Douglas Costa, Fernandinho, Luiz Adriano, entre otros, pasaron por sus manos.

Hasta el final

Luego de casi cuatro décadas de su primera experiencia, habiendo pasado por el Zenit de Rusia y la selección de Turquía entre otros, Lucescu aceptó el desafío de volver a Rumania, ya reconociendo ciertos problemas de salud que lo afectaban. "Cuando los médicos me dijeron que podía seguir entrenando, me centré en lo que tenía que hacer por Rumania", declaró a The Guardian en una entrevista. "Hablé con la federación y me dijeron que no encontraban una solución. No estoy en mi mejor forma, así que me habría retirado si hubiera habido otra opción. Pero insisto: no puedo irme como un cobarde.", y así fue hasta sus últimos días.

En las Eliminatorias UEFA, el conjunto rumano fue tercero del Grupo H pero logró acceso al Repechaje UEFA por lo hecho en Liga de Naciones. Allí, luego de caer por 1-0 ante Turquía, Lucescu debió ser internado y la Federación de Rumania resolvió finalizar su contrato por sus problemas de salud, algo de lo que el DT se habría enterado en el hospital. Luego de sufrir un primer infarto y evolucionar favorablemente, finalmente este martes su corazón dijo basta. Un gran ícono del fútbol rumano se despidió haciendo lo que lo apasionó hasta sus últimos días.