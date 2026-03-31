Es un día de definiciones en Europa ya que hoy definieron los cuatro clasificados del Repechaje UEFA para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, la definición en el Viejo Continente dejó varias sorpresas, con una nueva eliminación de Italia a manos de Bosnia y Herzegovina como la más saliente. Además, Suecia, Turquía y República Checa sacaron boleto a la cita.

Italia, otra vez afuera

Es increíble, pero real. La Azzurra sigue sufriendo la maldición post consagración en 2006 y volverá a mirar la Copa del Mundo desde afuera. A pesar del tanto inicial de Moise Kean, la expulsión de Alessandro Bastoni condicionó el duelo para los italianos, que recibieron el empate de Haris Tabakovic, que llevó el duelo al alargue. Y allí, Los Dragones no perdonaron: los fallos de Pío Espósito y Bryan Cristante fueron demasiado para Italia, que se fue derrotada 4-1 en la tanda de penales y será el único campeón mundial que no participará de la cita.

Italia y otra durísima eliminación a manos de Bosnia. (Foto: AP)

Bosnia da el golpe y volverá a una Copa del Mundo luego de su participación en Brasil 2014, donde integrará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. Para Italia son 12 años sin mundiales desde esa misma edición, cuando quedó eliminada en fase de grupos ante Uruguay, Inglaterra y Costa Rica, continuando una maldición tan dolorosa como impensada.

Los suecos, de la mano de Gyökeres

En otro de los cruces, Suecia le ganó agónicamente 3-2 ante Polonia y se mete en el Mundial. Los suecos ganaban dos veces gracias a los goles de Anthony Elanga, primero, y de Gustaf Lagerbielke luego, pero las Águilas empataron primero por Nicola Zalewski y en la segunda mitad lo hizo Karol Świderski. Sin embargo, otra vez Viktor Gyökeres, gran protagonista ante Ucrania, le devolvió la ventaja a los escandinavos en una acción donde la pelota parecía no entrar nunca.

De esta manera, Suecia vuelve a decir presente en una Copa del Mundo luego de faltar en Qatar 2022 y es el cuarto integrante del Grupo F, donde esperan Países Bajos, Japón y Túnez. De la mano de Gyökeres, que metió cuatro goles en dos encuentros, los nórdicos sacan boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

Turquía vuelve a la Copa del Mundo

Los otomanos le ganaron por la mínima a Kosovo en Pristina y retornan a la cita ecuménica a 24 años de su última participación. El tanto de Kerem Aktürkoglu en la segunda mitad le entregó el boleto a los turcos, que se quedaron con el cupo restante en el Grupo D (Estados Unidos, Paraguay y Australia) ante los kosovares, que se quedaron a las puertas de la historia y no pudieron sumarse al lote de debutantes.

República Checa se impuso en los penales

Por último, República Checa empató 2-2 con Dinamarca y hubo tanda de penales en Praga. El local se adelantó gracias al tanto tempranero de Pavel Šulc, que con un gran remate en segunda jugada de un córner le daba a los checos la ilusión de materializar su primera presencia mundialista desde 2006. No obstante, los daneses se repusieron y encontraron la igualdad por intermedio de la pelota quieta a 20 minutos del cierre. Un tiro libre de Mikkel Damsgaard encontró el anticipo de Joachim Andersen, que de cabeza estableció el 1-1 con el que se fueron al tiempo extra.

Andersen se elevó más que todos y lo empató para Dinamarca. (Foto: AP)

En el alargue volvió a adelantarse el conjunto checo. Después de un córner y una serie de rebotes, Ladislav Krejci anotó el 2-1 que volvía a adelantar al dueño de casa. Sin embargo, el 2-2 cayó desde el banco con dos ingresados: córner de Anders Dreyer y cabezazo goleador de Kasper Hogh para una nueva igualdad que llevó el duelo a la definición desde los doce pasos.

Allí, como ante Irlanda hace unos días, los checos se hicieron fuertes. Dinamarca inició mal tras el fallo de Rasmus Hojlund y, pese al penal atajado de Mads Hermansen ante Krejci, una vez más Chequia se valió de su arquero: Matej Kovar atajó el tiro de Anders Dreyer y luego Mathias Jensen erró su tiro para dejarle servida la definición a Michal Sadílek, que no falló y le entregó el boleto a su selección, que dirá presente en la cita mundialista luego de 20 años.