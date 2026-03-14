En la madrugada de este sábado se conoció la noticias del fallecimiento de Oscar Escudero, integrante y parte de la comisión directiva de la Federación Neuquina de Boxeo. El ambiente del deporte de los puños de la provincia atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la novedad, ya que Escudero era muy querido dentro del ámbito deportivo. Eso se vio reflejado a través de mensajes de allegados y compañeros de la actividad en redes sociales que expresaron su pesar:

“Hoy recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo y compañero de la comisión directiva, Oscar Escudero. Estamos muy tristes por esta pérdida. Le enviamos un fuerte abrazo a su familia, a sus hijas y amigos. Acompañamos en el dolor. Q.E.P.D., nuestro gran amigo. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido”. publicó en sus redes sociales la Federación Neuquina de Boxeo.

También su hija lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales donde indicó que "mi papi, solo te voy a extrañar mucho. Gracias por tu amor, eso nos dejaste: unión y amor entre hermanos. Te voy a amar hasta la eternidad. Cada noche te amaré y cuando llegue el alba viviré con tu amor clavado en mi alma. Sos un groso eterno, papi. A descansar. Nos dejaste con ganas de una vuelta más”.

Entre varios comentarios de gente allegada al boxeo se pudo leer "la partida de Oscar Escudero deja un gran vacío en la comunidad del boxeo neuquino, donde era reconocido no solo por su compromiso con el deporte, sino también por su calidad humana".