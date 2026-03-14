El chaqueño Claudio Echeverri marcó su primer gol con la camiseta de Girona en la victoria de su equipo como local ante Athletic Club por 3 a 0, en un partido correspondiente a la 28ª (vigesimoctava) fecha de La Liga de España. El delantero argentino jugó tan solo 20 minutos y además dio una asistencia de chilena.

El ingreso del futbolista de 20 años desde el banco de suplentes se dio a los 25 del complemento y ya a los 32 hizo una pirueta para que el marroquí Azzedine Ounahi anotara el segundo. Ya en el descuento y con una gran definición pudo gritar el suyo para decorar el resultado.



El primer gol había sido obra de Hugo Rincón, a los cuatro minutos de juego. Además de Echeverri hubo otro argentino en cancha: Paulo Gazzaniga fue titular en el dueño de casa y tuvo una gran actuación, con un par de intervenciones claves cuando su equipo se imponía por la mínima.

La victoria le permitió a Girona escapar de la zona baja de la tabla de posiciones, llegar a los 34 puntos y posicionarse en el 12º puesto para empezar a soñar con la clasificación a las copas europeas. En la otra vereda, Athletic Club se mantuvo con 35 unidades en el 10º lugar del escalafón.