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Sábado 14 de Marzo, Neuquén, Argentina
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DEBUT EN LA RED EN ESPAÑA

Con solo 20 minutos, Echeverri hizo su primer gol para Girona

El argentino entró a los 25 del complemento en la victoria de su equipo como local por 3-0 sobre Athletic Club. Después de hacer una pirueta que terminó con el segundo tanto logró gritar el suyo para decorar el resultado.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 15:00
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Claudio Echeverri festeja su primer gol con la camiseta de Girona. Foto: Alex Caparros/Getty Images

El chaqueño Claudio Echeverri marcó su primer gol con la camiseta de Girona en la victoria de su equipo como local ante Athletic Club por 3 a 0, en un partido correspondiente a la 28ª (vigesimoctava) fecha de La Liga de España. El delantero argentino jugó tan solo 20 minutos y además dio una asistencia de chilena.

El ingreso del futbolista de 20 años desde el banco de suplentes se dio a los 25 del complemento y ya a los 32 hizo una pirueta para que el marroquí Azzedine Ounahi anotara el segundo. Ya en el descuento y con una gran definición pudo gritar el suyo para decorar el resultado.


El primer gol había sido obra de Hugo Rincón, a los cuatro minutos de juego. Además de Echeverri hubo otro argentino en cancha: Paulo Gazzaniga fue titular en el dueño de casa y tuvo una gran actuación, con un par de intervenciones claves cuando su equipo se imponía por la mínima.

La victoria le permitió a Girona escapar de la zona baja de la tabla de posiciones, llegar a los 34 puntos y posicionarse en el 12º puesto para empezar a soñar con la clasificación a las copas europeas. En la otra vereda, Athletic Club se mantuvo con 35 unidades en el 10º lugar del escalafón.

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