Por la sexta fecha de la reválida del Torneo Federal A de fútbol, en El Fortín de Rawson, el Deportivo Rincón igualó 0-0 ante Germinal, en un cotejo clave que le permite seguir sumando pensando en la clasificación.

El león hizo negocio en Chubut, sumó de visitante que le permite mantenerse en zona de clasificación y a medio paso de asegurar la categoría.

En un primer tiempo chato, tuvo la pelota el local , pero no profundizó la más clara y única fue de Cruz, quien metió un cabezazo cruzado cerca.

En el complemento, el trámite del partido se inclinó a favor de Germinal, que tomó el control de la pelota y comenzó a generar las situaciones más claras para romper el cero. En dos oportunidades lo tuvo Carlos De Hoyos, siendo especialmente peligrosa la segunda, en la que contó con la complicidad del arquero Sánchez, quien no logró contener el remate.

Germinal estuvo cerca de abrir el marcador como local, mientras que Deportivo Rincón mostró una postura más conservadora y se enfocó principalmente en sostener el empate.

Con el empate, Rincón alcanza la cima con 12 puntos junto a San Martin de Mendoza, dos por encima de FADEP. Germinal sigue con 9.

Formaciones confirmadas:

Deportivo Rincón 1 Alejandro Sánchez, 2 Rodrigo Herrera, 3 Laureano Piñet, Ramiro 4 Alderete, 5 Daniel Carrasco, 6 Carlos Estebes, 7 Matías Domínguez, 8 Cristóbal Valbuena, 9 Facundo Cruz, 10 Ezequiel Ávila, 11 Juan Achetoni. 12 Jonathan Criado, 13 Ariel Páez, 14 Albertinazzi, 15 Nicolás Di Bello, 16 Gastón Portiño, 17 Cristian Correa, 18 Facundo Miguel, 19 Héctor Rueda, 20 Rossi. DT Germán Noce.

Germinal: 1 Lucano Molini, 2 Laureano Sveruk, 3 Alan Moreno, 4 Lautaro Yocco, 5 Kevin Lencina, 6 Nicolás Ríos, 7 Guido Moron, 8 Thomas Oliveri, 0 Carlos De Hoyos, 10 Ricardo Navarro, 11 Alex González, 12 Franco Grigera, 13 Rodrigo Taborda, 14 Nicolás Mararof, 15 Leonel Almonacid, 16 Federico Cárcamo, 17 Martín Lires, 18 Yamil Martínez, 19 Jorge Velázquez, 20 Gerónimo Núñez. DT Andrés Iglesias.

Luego del agónico triunfo de local ante Juventud Unida, el León del norte viaja con otra cara a la capital chubutense. En el Grupo B de la reválida acumula 10 puntos, uno menos que el líder San Martín, y la misma cantidad que FADEP. Metido dentro del grupo de los clasificados, el equipo de Noce sacó 11 puntos de diferencia al 9no y último equipo que desciende, con 12 en juego.

"Pato" Cruz, el goleador de Rincón en la reválida

En lo deportivo, el León confirmó en la semana tres bajas que disputarán el Regional Amateur 2026: Estigarribia a Pacífico de Alvear, Fleitas a Talleres de Perico, y Narváez a La Amistad. Con relación al 11, volverá Alderete en la línea defensiva, adelantando a Valbuena al mediocampo.

Por su parte, Germinal de Rawson está en la pelea por la clasificación, se ubica quinto con 8 puntos y con una buena diferencia en la tabla por la permanencia: tiene 26, ocho por encima de Otamendi, último descenso hasta el momento.

Pablo Núñez impartirá justicia, el sanjuanino estará acompañado por Danilo Viola de Viedma, y segundo asistente Rodrigo Moreno. Lautaro Carro de Trelew el cuarto juez.