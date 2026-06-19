El arranque de Portugal en el Mundial 2026 dejó más preocupación que alivio. El equipo conducido por Roberto Martínez empató 1-1 frente a República Democrática del Congo en un partido que parecía encaminado después del gol tempranero de los europeos. Sin embargo, el conjunto africano reaccionó en el tramo final y logró una igualdad que encendió las alarmas en el seleccionado luso.

Pero más allá del resultado, todas las miradas apuntaron nuevamente a Cristiano Ronaldo, que quedó envuelto en una nueva polémica tras las durísimas declaraciones de Thierry Henry. El exdelantero francés analizó el encuentro en televisión y cuestionó con firmeza el aporte del capitán portugués dentro del funcionamiento colectivo.

Durante la transmisión, Henry apuntó directamente contra la actitud ofensiva del histórico goleador y aseguró que su obsesión por marcar termina perjudicando al resto del equipo. El exfutbolista del Arsenal hizo foco en una jugada puntual que involucró a Bruno Fernandes, donde, según explicó, la presencia de Ronaldo terminó condicionando la resolución de la acción.

“El equipo necesita marcar. Tú no necesitas marcar”, lanzó el francés en vivo, en una frase que rápidamente explotó en redes sociales y generó una enorme repercusión entre los fanáticos del fútbol. El comentario abrió nuevamente el debate sobre el lugar que ocupa actualmente Cristiano Ronaldo dentro de la selección portuguesa.

Lejos de suavizar sus palabras, Thierry Henry profundizó todavía más su análisis y explicó por qué considera que el delantero está afectando el rendimiento ofensivo de Portugal. “Porque quiere marcar, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Si va al área de seis yardas, habría sido un gol de taco para Bruno Fernandes”, sostuvo el campeón del mundo con Francia.

Además, el exatacante cuestionó la posición táctica que hoy ocupa el portugués. “Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”, remarcó Henry, dejando en claro que considera que el equipo necesita otras características en ataque.

Thierry Henry enterró a Cristiano Ronaldo

Las estadísticas recientes también alimentan las críticas hacia el capitán. Cristiano Ronaldo acumula diez partidos consecutivos sin convertir goles con Portugal en competencias importantes, una racha que comenzó en el Mundial de Qatar 2022 y continuó en la Eurocopa y ahora en esta Copa del Mundo. En ese lapso sumó 33 remates y apenas 11 fueron al arco.

A los 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo una figura de enorme peso dentro del vestuario portugués, aunque su influencia futbolística ya no parece ser la misma de otras épocas. Mientras Portugal intenta recuperarse en la fase de grupos, el empate ante República Democrática del Congo dejó una certeza incómoda: el equipo todavía no encuentra la mejor versión de su máxima estrella.