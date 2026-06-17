Con 41 años, Cristiano Ronaldo debutará en su último Mundial como futbolista y tiene la posibilidad de dejar huella definitiva en la historia del fútbol. El capitán de Portugal disputará su sexta Copa del Mundo consecutiva, hito que solo comparte con Lionel Messi, y apunta a superar al argentino como el jugador con más duelos disputados en la historia del torneo.

El debut de los lusos en el Grupo K ante la República Democrática del Congo, un partido donde Ronaldo sumará su partido 23 en Mundiales. Además, si consigue anotar en este debut, CR7 se convertirá en el jugador más veterano en marcar en un Mundial, superarando su propio récord al convertirse en el primer futbolista que anota en seis ediciones consecutivas del torneo.

Ronaldo jugará su sexto Mundial consecutivo, récord de asistencias junto a Messi, y pretende ser el que más partidos juegue. (Foto: Getty)

Otra marca a la que podría apuntar Cristiano es la del más veterano en convertir un hat-trick, récord del que anoche se apoderó Lionel Messi con su gran actuación ante Argelia (38 años y 11 meses) y que el portugués tenía en su haber hasta ayer. En cuanto a la lista de goleadores, figura bastante detrás de los líderes: tiene 8 tantos, la mitad del número al que la Pulga llegó ante los argelinos, igualando el récord de Miroslav Klose.

Además de Messi, el atacante luso compartirá la marca de los seis Mundiales con Guillermo Ochoa, el arquero mexicano, aunque éste no disputó minutos en 2006 ni en 2010. En la antesala del debut en Houston de los portugueses, está claro que no será un encuentro más para Cristiano. A sus 41 años y ya jugando plenamente como delantero centro, el astro está ante su última chance del sueño de conducir a Portugal al primer título mundialista de su historia.