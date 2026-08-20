En una noche particular para él, Lionel Messi volvió al gol con Inter Miami en el 2-2 ante Philadelphia Union por la jornada 21 de la Major League Soccer. En el festejo del tanto, su primero luego del fallecimiento de su padre, hizo la clásica celebración mirando al cielo, con clara dedicatoria para Jorge Messi. En su segunda titularidad consecutiva tras volver de Rosario, Leo busca ayudar a su equipo a volver a la victoria luego de tres caídas al hilo y volver a la pelea en la Conferencia Este.

Luego de un comienzo de partido cargado de emociones en el que Indiana Vassilev puso arriba a Philadelphia a los 11 minutos, pero a los 21 llegó la igualdad del juvenil David Pintér, apareció el gol de Messi. El '10' tomó la pelota dentro del área, se acomodó para la zurda y la puso contra el segundo palo, dejando parado al arquero. En el grito de gol, el astro argentino fue abrazado por todos sus compañeros en un claro gesto de apoyo al capitán, que luego señaló al cielo en dedicatoria a Jorge Messi.

No obstante, la historia no fue del todo feliz, ya que Philadelphia llegó al empate en la segunda mitad. Un cabezazo del joven central Neil Pierre tras un córner estableció el 2-2 del conjunto local en el Subaru Park de Pensilvania, por lo que Las Garzas continúan sin ganar, acumulando cuatro duelos sin sumar de a tres entre Leagues Cup, donde quedaron eliminados con la última caída ante León, y la MLS, donde marchan segundos con 39 puntos, a siete del líder Nashville.