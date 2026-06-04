Lo que había comenzado como una noche de alegría terminó convirtiéndose en una pesadilla. Lautaro Fagioli, mediocampista de Colón de San Justo, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico pocas horas después de disputar un partido por la Copa Santa Fe y hoy pelea por su vida en una sala de terapia intensiva.

El joven futbolista, de apenas 22 años, había sido parte del equipo que consiguió la clasificación a la tercera fase del certamen provincial tras superar a Central San Carlos. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro comenzó a sentirse mal y su estado de salud se deterioró rápidamente.

Ante la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanece internado bajo estricta observación médica.

El director del centro de salud, Bruno Moroni, confirmó que el jugador se encuentra en una situación delicada. "Está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, bajo tratamiento con drogas vasoactivas y con pronóstico reservado", explicó el profesional.

La noticia golpeó de lleno al fútbol santafesino. En cuestión de horas, clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas dejaron de lado cualquier rivalidad para enviar mensajes de aliento al mediocampista y a su familia.

Desde Colón de San Justo, institución en la que se desempeña Fagioli, publicaron un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Lo acompañamos a él y a su familia en este difícil momento y deseamos de corazón su pronta recuperación", expresaron.

La cadena solidaria se extendió rápidamente por toda la provincia. La Liga Santafesina de Fútbol también se sumó al pedido colectivo por la salud del jugador y convocó a una oración por su recuperación. Distintos clubes replicaron el mensaje, demostrando que cuando la vida entra en juego, los colores quedan en un segundo plano.

Detrás del futbolista hay además una historia personal que conmueve. Lautaro es padre de Alfonsina, una pequeña de un año, fruto de su relación con Sol Baroni. En redes sociales, ambos habían compartido meses atrás un emotivo mensaje dedicado a su hija, reflejando la felicidad que atravesaba la joven familia.

Mientras los médicos continúan monitoreando su evolución minuto a minuto, el fútbol santafesino permanece en vilo. Esta vez no importan los resultados, las tablas ni las rivalidades. El partido más importante para Lautaro Fagioli se juega fuera de la cancha y todo un ambiente deportivo espera que pueda ganarlo.