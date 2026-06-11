La pelota todavía no había comenzado a rodar, la música de la ceremonia inaugural seguía resonando en el estadio Azteca y miles de hinchas caminaban hacia sus ubicaciones para presenciar el comienzo del Mundial 2026. Sin embargo, en medio del clima festivo que envolvía a la máxima cita del fútbol, una tragedia golpeó en las inmediaciones del estadio y empañó una jornada que debía ser de celebración.

Quién era el hincha alemán que murió antes del partido inaugural del Mundial 2026

La víctima fue un aficionado alemán de 81 años que sufrió una descompensación luego de atravesar uno de los accesos al histórico escenario mexicano. Según informaron las autoridades locales, el hombre logró superar uno de los controles de ingreso antes de desplomarse de manera repentina ante la mirada de otros espectadores.

Los servicios de emergencia actuaron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Las imágenes del operativo comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, generando preocupación entre quienes seguían el inicio de la Copa del Mundo desde distintos puntos del planeta.

En un primer momento, la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México informó que el hincha había sido trasladado con vida a un centro asistencial especializado y que su estado era estable. Sin embargo, con el correr de las horas, la Sala de Crisis de la capital mexicana confirmó la peor noticia: el aficionado falleció tras sufrir un infarto.

Qué dice el comunicado oficial

"Se presentó una situación de crisis en la Rampa 2 del Estadio Banorte. Un masculino de aproximadamente 80 años, de nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento", señalaron las autoridades en un comunicado oficial.

Así, mientras el mundo tenía sus ojos puestos en la ceremonia inaugural y el debut mundialista, la jornada también dejó una noticia dolorosa que recordó que detrás de la pasión y la fiesta del fútbol siempre hay historias humanas que trascienden el resultado de un partido.