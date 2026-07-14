A pocas horas de una semifinal que promete detener al mundo futbolero, la FIFA tomó una decisión que ya genera repercusiones entre los hinchas argentinos. De cara al esperado cruce entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, el organismo rector del fútbol internacional confirmó que estará prohibido ingresar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con banderas, camisetas, pancartas o cualquier otro elemento relacionado con las Islas Malvinas.

La medida forma parte de un amplio operativo de seguridad diseñado especialmente para uno de los encuentros considerados de mayor riesgo dentro del torneo. Según explicaron las autoridades, la restricción responde al reglamento de la FIFA, que prohíbe el ingreso de mensajes o símbolos vinculados a cuestiones políticas, religiosas, raciales o que puedan interpretarse como provocaciones dentro de los estadios.

Las referencias a las Islas Malvinas, habituales en las tribunas argentinas y presentes en numerosas competencias internacionales, quedaron alcanzadas por esta normativa, por lo que no podrán exhibirse durante el encuentro frente al seleccionado inglés.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó la disposición y fue contundente al explicar el criterio adoptado por los organizadores.

"No pueden ingresar banderas con contenido político", señaló la funcionaria al referirse a los controles que se realizarán en los accesos al estadio.

El operativo fue elaborado tras varias reuniones de coordinación internacional en las que participaron representantes de la FIFA, el FBI, fuerzas de seguridad estadounidenses, autoridades británicas y funcionarios argentinos. El objetivo es evitar incidentes en un partido que históricamente genera una enorme expectativa y moviliza a miles de simpatizantes de ambos países.

Para la semifinal trabajarán más de 1.600 efectivos entre policías, agentes de seguridad privada y personal especializado. Además, se dispusieron accesos diferenciados para ambas parcialidades: los argentinos ingresarán por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que la distribución de entradas realizada con antelación hará imposible una separación total de las hinchadas, por lo que habrá simpatizantes de ambos seleccionados en distintos sectores del estadio.

Las medidas no terminan allí. También se prohibirá el ingreso de botellas y otros objetos que puedan ser utilizados como elementos contundentes. Todas las bebidas que se comercialicen dentro del recinto serán entregadas en vasos descartables.

Además, el dispositivo de seguridad abarcará los hoteles de concentración, los traslados de las delegaciones y los alrededores del estadio, donde se espera una masiva presencia de hinchas durante toda la jornada.

Monteoliva también reveló que ya fueron detectados 13 argentinos que intentaron ingresar con documentación irregular o entradas falsas, motivo por el cual quedaron inhabilitados para asistir a encuentros del Mundial. A su vez, Estados Unidos recibió información sobre más de 33.000 personas con derecho de admisión vigente en Argentina para impedir su acceso a los escenarios del torneo.

Mientras la expectativa crece por una semifinal cargada de historia y fútbol, la FIFA busca que el espectáculo se desarrolle sin incidentes. Por eso, en Atlanta habrá tolerancia cero para cualquier elemento que pueda desviar la atención de lo que suceda dentro de la cancha: un lugar en la final del Mundial estará en juego.