La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final ya está en marcha. La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el árbitro encargado de dirigir el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, un duelo que promete acaparar la atención del mundo entero por el presente de ambos seleccionados y lo que hay en juego.

El compromiso se disputará el próximo viernes desde las 19 en el Miami Stadium y marcará el cierre de la fase de dieciseisavos. Allí, la Selección argentina buscará seguir avanzando en la defensa de su corona frente a una Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Fischer, nacido en Calgary y de 45 años, estará acompañado por sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa como jueces asistentes. El canadiense es árbitro internacional desde 2015 y atraviesa su primera experiencia mundialista, aunque ya tuvo actividad en esta edición del certamen.

Durante el Mundial 2026 dirigió la victoria de Francia por 3 a 0 sobre Irak y también el triunfo de Croacia por 2 a 1 ante Ghana, resultado que le permitió al seleccionado europeo avanzar a la fase eliminatoria. Su desempeño convenció a la FIFA, que ahora le otorgó uno de los encuentros con mayor repercusión mediática de esta ronda.

Con una extensa trayectoria en la Major League Soccer, Fischer acumula 229 encuentros dirigidos en la principal liga de Estados Unidos. Entre ellos aparece un antecedente especial para los argentinos: arbitró la victoria de Inter Miami por 3 a 1 sobre Vancouver Whitecaps, encuentro que significó el primer título de liga para el equipo liderado por Lionel Messi.

La Albiceleste también tiene un antecedente directo con el canadiense. Fue en la previa de la Copa América 2024, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1 a 0 a Ecuador en un amistoso disputado en Filadelfia gracias a un gol de Ángel Di María.

Sin embargo, Fischer también estuvo envuelto en una situación polémica. En la Concacaf Nations League 2023 se desempeñó como responsable del VAR durante el cruce entre México y Honduras. Allí quedó bajo la lupa por recomendar una extensa adición que permitió el empate mexicano en tiempo agregado antes de la clasificación del Tri por penales. Pese a las críticas, pocos días más tarde fue designado para dirigir la final que Estados Unidos le ganó 2 a 0 a México.

Además de su recorrido en selecciones, el árbitro canadiense también tuvo participación en el Mundial de Clubes, donde dirigió partidos de relevancia internacional, incluido el histórico triunfo de Botafogo sobre Paris Saint-Germain.

Ahora tendrá una prueba aún más exigente. Con millones de ojos siguiendo cada jugada, la tecnología lista para intervenir y un margen de error prácticamente inexistente, Fischer será el encargado de impartir justicia en un choque que promete emociones fuertes entre la campeona del mundo y la selección sensación del torneo.