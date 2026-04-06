Una rutina más en la plaza terminó convirtiéndose en una historia que generó emoción en Catriel. El boxeador local Edgardo Gutiérrez fue filmado mientras entrenaba solo y el video se volvió viral en redes sociales. Cuando el deportista, que entrenaba en la plaza Eustaquia Morales, supo de las imágenes, reaccionó positivamente desde su cuenta de Facebook.

Todo ocurrió ayer cuando el boxeador de la ciudad realizaba su rutina habitual: movimientos de “sombra”, golpes al aire y concentración total. Un vecino, identificado como To Albert, lo estaba mirando y decidió grabarlo para luego subir el clip a redes con el discurso de la película Rocky sobre la resiliencia y la canción "Going The Distance", de Bill Conti.

Sobre las imágenes escribió: “A veces los talentosos no saben que lo son” y remató elogiando a Gutiérrez: “Un capo”. El video empezó a circular en Catriel y no tardó en expandirse más allá de la ciudad. La combinación de esfuerzo silencioso, el mensaje motivacional y una historia real resaltó entre muchos usuarios.

Cuando se enteró del video, llegó la respuesta de Gutiérrez, que se lo tomó con algo de humor y comentó: “Hay gente que se va a reír y va a pensar que está loco. Y sí, estoy loco, pero por cumplir mis sueños y mis metas”, escribió. Y añadió: “Mientras otros se ríen, hay quienes se motivan. Por ellos hay que seguir y no aflojar”.