El nombre de Nana Kwaku Bonsam volvió a sacudir el clima del Mundial 2026 luego de una fuerte predicción que involucra directamente a la Selección argentina. El brujo ghanés, que había generado impacto por sus declaraciones sobre Harry Kane, aseguró ahora que la Argentina quedará eliminada frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Según el chamán africano, el conjunto sudamericano sufrirá una inesperada caída en el cruce que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. “Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, afirmó Bonsam, convencido de que el seleccionado africano dará uno de los mayores golpes del torneo y avanzará a los octavos.

Las palabras del brujo rápidamente explotaron en redes sociales y medios internacionales, sobre todo por los antecedentes recientes del personaje. En los últimos días, Nana Kwaku Bonsam había tomado notoriedad por asegurar que estaba realizando trabajos espirituales para frenar a Harry Kane en el duelo entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos.

¿El fin de la Selección Argentina?

“Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, había declarado antes del partido. Lo curioso fue que el delantero inglés no logró convertir en el empate 0-0, un resultado que alimentó todavía más la fama del brujo africano.

Después del encuentro, el chamán volvió a llamar la atención con otra frase tan insólita como polémica. “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry”, expresó ante distintos medios.

El tiempo pareció darle algo de crédito a su relato. En el siguiente compromiso de Inglaterra, Kane volvió a convertir en la victoria por 2-0 ante Panamá, situación que hizo crecer todavía más la repercusión internacional alrededor de las predicciones de Bonsam durante el campeonato.

¿El fin de la Selección Argentina?

De todos modos, más allá de las llamativas declaraciones, los antecedentes históricos favorecen claramente a la Selección argentina. A lo largo de la historia de los Mundiales, la Albiceleste enfrentó siete veces a selecciones africanas y consiguió seis triunfos. Cinco de esas victorias fueron ante Nigeria, mientras que la restante se dio frente a Costa de Marfil.

La única derrota de Argentina contra un equipo africano en una Copa del Mundo ocurrió en el recordado debut del Mundial de Italia 1990, cuando cayó frente a Camerún. El posible cruce ante Cabo Verde tendría además un condimento especial: sería la primera vez que la Albiceleste dispute una serie de eliminación directa frente a una selección africana en la historia de los Mundiales.