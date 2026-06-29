Quién es Matías Manna, el analista que pasó de un blog de fútbol a la Selección Argentina

Mucho antes de convertirse en uno de los hombres de confianza de Lionel Scaloni en la Selección argentina, Matías Manna era un apasionado por el análisis táctico que dedicaba horas a observar partidos y compartir sus conclusiones en un blog personal. Ese trabajo silencioso terminó abriéndole las puertas del fútbol profesional y, años después, del cuerpo técnico que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Nacido en Castelar, provincia de Buenos Aires, Manna estudió Periodismo Deportivo y desde muy joven mostró un interés especial por comprender el juego desde una mirada estratégica. Mientras la mayoría consumía fútbol como espectáculo, él analizaba movimientos, esquemas, presiones y comportamientos colectivos.

Esa inquietud lo llevó a crear un blog donde publicaba detallados informes tácticos sobre equipos y entrenadores de distintos países. Sus textos comenzaron a circular entre periodistas y técnicos, hasta ganar reconocimiento dentro del ambiente futbolístico.

Uno de los primeros en valorar ese trabajo fue Marcelo Bielsa, quien llegó a leer algunos de sus análisis y mantuvo contacto con él. Aquella experiencia fortaleció aún más su perfil como especialista en táctica y le abrió nuevas oportunidades dentro del fútbol profesional.

Con el tiempo comenzó a colaborar con distintos cuerpos técnicos y sumó experiencia en clubes argentinos antes de incorporarse al proyecto que encabezó Jorge Sampaoli en la Selección argentina. Tras el Mundial de Rusia 2018, permaneció dentro de la estructura cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador.

Desde entonces se consolidó como uno de los principales analistas de video y táctica del seleccionado nacional. Su trabajo consiste en estudiar a los rivales, detectar patrones de juego, elaborar informes para el cuerpo técnico y aportar información clave para la planificación de cada partido.

Aunque mantiene un perfil extremadamente bajo y rara vez aparece en los medios, su tarea es considerada fundamental dentro del funcionamiento interno del seleccionado. Integró el cuerpo técnico que obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de participar en todo el proceso que devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial.

La historia de Manna refleja un recorrido poco habitual dentro del deporte: pasó de escribir análisis tácticos por iniciativa propia a convertirse en una pieza clave del equipo de trabajo de la Selección argentina, demostrando que el estudio, la preparación y la constancia también pueden abrir camino hacia la máxima competencia.