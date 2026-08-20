En un partido con mucho en juego, Racing le ganó por 1-0 a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina. La Academia se hizo la diferencia con el tempranero gol de Tomás Conechny en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis, y además de meterse en cuartos de final, sostiene la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores por la vía copera. En el final, todo el Pirata le reclamó al árbitro Sebastián Zunino por un tanto anulado a Nicolás Fernández y la situación terminó con el arquero Thiago Cardozo expulsado.

El encuentro mostró lo mejor en la primera mitad, donde Racing encontró la ventaja clave apenas a los cuatro minutos: Adrián Martínez fue asistidor esta vez con un gran centro de zurda para la llegada de Conechny, que puso el 1-0 de cabeza. Desde allí, la Academia siguió mejor y tuvo un tiro en el palo de Ulises Ortegoza, pero unos minutos después Belgrano consiguió emparejar el encuentro. Complicando con centros, el Pirata tuvo el empate en una carambola salvada por Facundo Cambeses y un cabezazo de Lucas Passerini apenas por arriba del arco.

Lodico fue de lo mejor de Racing en su debut. (Foto: X @Copa_Argentina)

Ya en el complemento, el partido se volvió más disputado y menos vistoso. Ricardo Zielinski mandó a la cancha a Lucas Zelarrayán para buscar el empate, sin embargo no contó con chances tan claras hasta casi el final del encuentro. Del otro lado, Racing atacó menos pero pudo haber marcado con un remate de Santiago Solari que el arquero Cardozo salvó con una buena atajada. Sin embargo, sobre el final los de Avellaneda sufrieron los embates del cuadro cordobés, que fue con todo en busca del empate. Cambeses apareció en dos ocasiones, y cuando no pudo, el gol de Uvita Fernández fue anulado por un fino offside.

En un final convulsionado, un Zunino de flojo arbitraje dio por terminado el encuentro antes del último córner para Belgrano, lo que generó la bronca de los futbolistas, ya sugestionados por lo que pensaban que había sido un gol mal anulado. Todos los jugadores del elenco cordobés se le fueron al humo al árbitro, que terminó expulsando a Cardozo. Final y fin de la malaria para un Racing que sigue avanzando y consiguió apagar un poco su mal momento con un importante triunfo que le permite seguir en carrera.

Conechny, el tanto de la victoria

El primer tanto del juego llegó a los cuatro minutos después de una buena jugada colectiva de Racing. El recién llegado Gastón Lodico encontró el desmarque de Maravilla Martínez, que esta vez se vistió de asistidor: centro perfecto a la zona del primer palo para la llegada de Conechny, que llegando desde atrás puso la cabeza para el 1-0.

Formaciones

Para este duelo clave, la novedad es que Juan Pablo Vojvoda decidió que sea el debut de los dos últimos refuerzos. Tanto Leonel Pérez como Gastón Lodico serán de la partida, tomando los lugares de Alejandro Tello y Matías Kranevitter. En el Pirata, serán los mismos once que le ganaron a Independiente Rivadavia, nuevamente sin Lucas Zelarrayán, que fue preservado el fin de semana por una molestia y hoy parte desde el banco.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Matko Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

TV: TyC Sports.

Estadio: Único del Parque La Pedrera (San Luis).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Así llegan al duelo

El conjunto de Avellaneda llega en un mal momento este compromiso, acumulando tres derrotas al hilo en el Torneo Clausura: 1-3 ante Tigre, 1-2 frente a Argentinos Juniors y el reciente 0-1 contra Banfield en el Cilindro. En este contexto, Juan Pablo Vojvoda busca una reacción de los suyos ante el último campeón, con la novedad positiva de que recuperará a Adrián Martínez, que no cumple sanción por su expulsión ante Argentinos en esta competencia.

Maravilla Martínez, disponible ante Belgrano.

Belgrano, por su parte, llega con un presente mucho más favorable. El vigente campeón del fútbol argentino acumula dos triunfos consecutivos y sumó siete de los últimos nueve puntos en el Torneo Clausura. Ahora, el desafío para los de Ricardo Zielinski, que hará algunas rotaciones en el once, es continuar con el sueño de otro título para el Pirata ante un Racing necesitado en San Luis.