A pesar de la gran goleada de Boca que le aseguró su presencia en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se confirmó una mala noticia y es que Rodolfo Arruabarrena confirmó que Leandro Paredes no jugará ante Racing el próximo fin de semana. El Vasco habló en conferencia de prensa después del 4-0 sobre Recoleta, y además de mostrarse confrome por el resultado, dio la noticia de que el capitán no formará parte del clásico ante la Academia.

El entrenador no anduvo con vueltas, ante la consulta confirmó inmediatamente que Paredes no llegará al partido ante Racing debido a la inflamación en el isquiotibial izquierdo que sufrió ante Platense. “Leandro no llega para Racing, así como Lozano ni Marco (Pellegrino)”, aseguró el Arruabarrena, que nuevamente deberá pensar en un once que intente suplir la ausencia del volante de la Selección Argentina.

“Felicito a los jugadores por el partido que hicieron. Desde el primer momento nos sentimos cómodos dentro del campo”, valoró el técnico, que destacó el control que tuvo Boca sobre su rival. Además, se mostró animado por haber aprovechado la ventaja para administrar los minutos de algunos futbolistas: "Pude hacer descansar a Tomi Aranda que venía con muchos minutos, no utilizamos a Leo Flores, fue el debut de Facu Herrera", destacó.

La opinión del Vasco sobre Enner Valencia

Sobre el delantero ecuatoriano, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta de Boca al ingresar en el segundo tiempo ante Recoleta, Arruabarrena tuvo unas palabras para el recién llegado: Lo vi bien, mostró algunas cosas. No estuvimos tan precisos con él en el contragolpe, pero lo vamos viendo bien. Sabe que le falta, es muy autocrítico y está tratando de mejorar en la parte física", comentó, y elogió su capacidad: "Se nota en los entrenamientos y hoy la jerarquía que tiene".