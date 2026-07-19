En el Circuito de Spa Francorchamps, y con Kimi Antonelli (Mercedes) como ganador, se corrió el Gran Premio de Bélgica, décima fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto partió 11, escaló posiciones, y terminó batallando para termina en el décimo puesto, que lo vuelve a dejar en zona de puntos.

Un punto para el piloto argentino, que ya suma en 6 de las 10 carreras disputadas en el año. Nuevamente mostró potencial en la largada donde escaló varias posiciones, pero el Alpine fue perdiendo potencia, sumando un par de banderas amarillas que lo fueron relegando. Y en el momento justo, hizo un doble sobrepaso, incluido el compañero de equipo, y quedó en el 10mo lugar.

El piloto argentino partió del puesto 11, y escaló hasta el 7mo lugar, donde pudo mantenerse un par de curvas y caer al 8vo luego de ser pasado por Arvid Lindblad de Racing Bulls. Giros siguientes, en la vuelta 8, Lando Norris siguió recuperando terreno luego de largar 13 por sanción, superó a Colapinto y dejó al argentino en el 9no lugar.

En la pelea por el primer lugar, Kimi Antonelli fue sólido, se recuperó luego de ser pasado en la segunda curva, y quedó por delante de Max Verstappen, quien compitió palmo a palmo con la Ferrari de Leclerc. El golpe fue de Russell, quien se tocó con Hamilton y quedó fuera.

A medida que fueron pasando las vueltas, el Alpine de Colapinto fue perdiendo ritmo, sumando a banderas amarillas post pasada por boxes, dejaron al piloto argentino en el puesto 13, pero en el giro 31 hubo otra gran maniobra: cuando su compañero de equipo peleaba por un lugar con Lawson, el argentino se metió y los superó a ambos, quedando décimo.

Los giros restantes lo tuvieron al segundo piloto de Alpine cuidando de gran forma el punto, incluso superando en gran parte a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó en el puesto 11 en Spa-Francorchamps, uno de los trazados más extensos e icónicos del calendario, que forma parte desde 1950. Tiene una longitud de 7.004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y tendrá un total de 44 vueltas.

Con la unidad, Ahora el piloto de Alpine tiene 19 en lo que va del año, siguiendo con su cosecha en seis Gran Premios, de los diez que ya se disputaron. Próxima fecha: el 26 de julio en Hungría.