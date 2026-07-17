En marcha un fin de semana cargado de emociones en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Se corrió en el primer turno del viernes la práctica 1 donde Franco Colapinto quedó en el puesto 15, mientras que en la segunda, mejoró de gran forma sus tiempos y quedó 7mo.

EL circuito de Spa- Francorchamps se disputa la 10ma fecha del calendario 2026. El trazado más extenso y uno de los más icónicos, forma parte desde 1950. Tiene una longitud de 7.004 kilómetros, cuenta con 19 curvas y tendrá un total de 44 vueltas.

En la segunda práctica del día, Franco Colapinto mejoró notoriamente sus tiempos con relación a la primera. giró en 1:47.147 para ubicarse de forma parcial como 5to y a 1.203 de Antonelli, líder del ensayo. en los números finales, el piloto argentino quedó 7mo, por detrás de Kimi (1.45.944), Lando Norris (1:46.134), Max Verstappen (1:46.416), Lewis Hamilton (1:46.691), Isack Hadjar (1:46.714) y Oscar Piastri (1:46.926)

“Fue una buen sesión y un buen día, mejor que las últimas carreras. Se hicieron cambios en el auto que ayudaron” expresó Franco Colapinto post entrenamiento, agregando además que quedó “contento por eso y seguir mejorando en el auto. A laburar y a intentar avanzar más” sostuvo.

La mala noticia para el equipo Alpine llegó por intermedio de Pierre Gasly, quien faltando 15 minutos sufrió un duro accidente y con rotura incluida de la parte trasera de la monoplaza.

En el primer entrenamiento libre, el piloto argentino de Alpine dio 23 vueltas, donde su mejor registro fue de 1m49s403; por delante por 0s309 de su compañero de equipo Pierre Gasly.

El más rápido del inicio del viernes fue Max Verstappen con Red Bull, quien hizo un tiempo de 1:47,070. Segundo fue Lewis Hamilton y tercero Charles Leclerc, ambos con Ferrari.

Las actividades tienen continuidad con la segunda práctica el viernes, y la tercera el sábado desde la 7.30 (hora Argentina) la clasificación desde las 11hs y el domingo el Gran Premio desde las 10hs.