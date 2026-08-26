Carlos Tévez decidió ampliar sus horizontes y encontró en el pádel una nueva oportunidad para desarrollar un proyecto que lleva su sello. Bajo el nombre Apache 32, el exjugador puso en marcha junto a Bullpadel una propuesta que ya tiene su primera sede funcionando en Bella Vista y que apunta a seguir creciendo durante los próximos meses.

La iniciativa comenzó a tomar forma en marzo de 2026 con la apertura del club, que cuenta con cinco canchas de pádel y una propuesta que va mucho más allá del alquiler de espacios. El objetivo de Tévez está puesto también en la formación de nuevos jugadores. “La verdad que estoy contento por poder abrir mi cancha de pádel, más una academia que cancha. La verdad que estamos muy felices y ojalá podamos empezar a sacar chicos desde ahí”, expresó el exfutbolista.

Pero Apache 32 no se limita a la actividad dentro de las canchas. La marca también desembarcó en el mercado de productos deportivos mediante una alianza con Bullpadel, que permitió desarrollar una colección exclusiva vinculada a la imagen del ídolo de Boca. Allí aparecen paletas, ropa, calzado y diferentes accesorios pensados para los fanáticos de este deporte.

Entre los productos más destacados aparecen dos paletas que llevan el nombre del proyecto. La Apache Power 32 tiene un precio de referencia de $299.000 y pesa entre 360 y 370 gramos, mientras que la Vertex 03 Apache alcanza los $499.000. La primera combina materiales como Polyglass, Soft EVA y CarbonTube, en una propuesta que busca trasladar la identidad de Tévez al equipamiento profesional.

El negocio también cuenta con una tienda oficial de Apache 32, donde se comercializan prendas, zapatillas, accesorios y combos promocionales. La estrategia permite que el emprendimiento genere ingresos por diferentes vías y aproveche la enorme exposición que todavía conserva Carlos Tévez después de una carrera marcada por sus pasos por Boca, Manchester United, Manchester City y la Selección Argentina.

El proyecto, además, tiene una mirada expansiva. El plan inicial contemplaba la apertura de tres academias ubicadas en Avellaneda, Bella Vista y la zona de Ruta 197. La primera finalmente abrió sus puertas en Bella Vista y ahora se anunció una nueva sede en Caballito, en medio del crecimiento que atraviesa el pádel en Argentina y de la expansión que impulsa Bullpadel en el mercado local.

Carlos Tévez feliz con su emprendimiento

Para Tévez, esta nueva etapa también tiene un componente personal. El exdelantero encontró en el pádel una manera de mantenerse ligado al deporte y, al mismo tiempo, compartir una actividad que considera ideal para la familia y para el desarrollo de jóvenes jugadores. “Veo parejas mucho más consolidadas este año, con mucho más competitivas. Eso hace que el pádel crezca muchísimo”, señaló, antes de remarcar la paridad que existe en la elite.

Con Apache 32, Carlos Tévez busca convertir su nombre en una marca deportiva con presencia propia y no solamente en una referencia ligada al fútbol. Entre academias, canchas, indumentaria y paletas de alto valor, el emprendimiento ya dio sus primeros pasos y tiene como objetivo convertirse en un negocio de mayor alcance dentro del fenómeno que protagoniza el pádel.