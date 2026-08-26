De cara a un nuevo mes muy importante para ir perfilando el semestre, Boca está cerca de recuperar a Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia en septiembre. Luego de largas inactividades, sobre todo en el caso del volante central, ambos los dos atraviesan la recta final de sus recuperaciones y esperan volver pronto a trabajar a la par del grupo.

Si la evolución de continúa como está previsto en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena son optimistas con el paraguayo y el volante, aunque aún no existe una fecha confirmada para sus regresos oficiales. Los dos realizan trabajos leves en campo y complementan buena parte de la recuperación en el gimnasio.Bareiro se desgarró ante Huracán y luego sufrió una hernia de disco, en tanto que Battaglia se sometió a cirugía por una tendinopatía en el tendón de Aquiles.

Tras sus lesiones, Bareiro no juega hace tres meses. (Foto: Fotobaires)

Las lesiones de Bareiro y Battaglia

Los dos futbolistas llevan una dificultosa recuperación de sus respectivos problemas físicos. Por el lado de Bareiro, un doble desgarro durante la eliminación del Torneo Apertura frente a Huracán inició una larga ausencia afuera de las canchas, impidiéndole entrar en la convocatoria de Paraguay para el Mundial 2026. Cuando comenzó la pretemporada con normalidad, una hernia de disco lumbar volvió a dejarlo afuera. El delantero recibió un bloqueo lumbar, decidió no operarse y continúa con un tratamiento especial.

Bareiro apunta a retornar en Boca en septiembre.

Por el lado de Battaglia, lleva una espera mucho más extensa. Su último partido fue en diciembre de 2025 y durante la pretemporada se agravó su tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho por la que se operó en febrero. Lo que inicialmente iban a ser seis meses, ya acumula alrededor de nueve sin jugar entre la recuperación, la rehabilitación y la posterior puesta a punto física y futbolística.