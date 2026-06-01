La Selección Argentina ya se encuentra instalada en Kansas, ciudad que funcionará como su centro de operaciones durante buena parte del Mundial 2026. A través de imágenes difundidas por la AFA, se conocieron los espacios donde descansarán los futbolistas durante la competencia más importante del calendario internacional.

Uno de los detalles que más llamó la atención tuvo como protagonista a Lionel Messi. El capitán argentino volverá a repetir una costumbre que mantuvo durante la conquista de Qatar 2022: alojarse en una habitación individual. El rosarino tendrá nuevamente un espacio exclusivo para descansar y prepararse para cada compromiso del seleccionado.

La curiosidad no termina allí. En la Copa del Mundo disputada en Qatar, el astro ocupó la habitación 201, un número que muchos fanáticos asociaron con la obtención de la tercera estrella. Ahora, en territorio estadounidense, el delantero se instalará en la habitación 202, un dato que rápidamente generó comentarios y especulaciones entre los seguidores del equipo nacional.

Muy cerca del cuarto de Messi se encuentra la habitación 203, donde compartirán alojamiento Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. Ambos futbolistas mantienen una estrecha relación con el capitán y suelen ser parte de su círculo más cercano durante las concentraciones y los viajes con la selección.

Como ocurre habitualmente en este tipo de competencias, la mayoría de los integrantes del plantel fueron distribuidos en habitaciones dobles. La organización busca combinar comodidad, descanso y convivencia para fortalecer el grupo durante las semanas que dure el torneo.

Las imágenes mostraron espacios modernos, con pisos de madera y una estética minimalista. Cada habitación cuenta con dos camas individuales de gran tamaño, además de sectores abiertos destinados a la organización de la ropa y los elementos personales de los futbolistas.

También se observaron detalles pensados para el alto rendimiento. Los cuartos incluyen pequeños refrigeradores para mantener bebidas y productos de hidratación, mientras que los baños poseen duchas de alta presión, fundamentales para favorecer la recuperación física luego de los entrenamientos y los partidos.

El complejo elegido por la Selección Argentina fue inaugurado en 2024 y está ubicado a orillas del río Missouri. Su principal atractivo es el entorno tranquilo y alejado del movimiento urbano, una característica que el cuerpo técnico considera clave para que los jugadores puedan enfocarse exclusivamente en el desafío de defender el título mundial obtenido en Qatar 2022.