Luego de aterrizar en Kansas City, lugar de concentración mundialista, la Selección Argentina comenzó la actividad de cara a los amistosos previos a su estreno en la Copa del Mundo. No obstante, antes de jugar con Honduras e Islandia, hay preocupación en la vigente campeona del mundo debido a un plantel afectado por numerosas lesiones que tienen como afectados, entre otros, a Lionel Messi, Dibu Martínez, Cuti Romero y Leandro Paredes.

El grupo se encuentra concentrado en Kansas City, donde el cuerpo técnico tendrá varios días para evaluar a los jugadores, pero lo cierto es que hay preocupación por el estado de varias piezas clave. Si bien no es algo serio, la sobrecarga de Lionel Messi en el isquiotibial jugando para Inter Miami asustó un poco a Lionel Scaloni y los suyos. Por otra parte, Dibu Martínez tiene una fractura de dedo que le demandará todavía unos diez días más de recuperación. El propio arquero puso paños fríos a la lesión, pero no atajará ante Honduras e Islandia, los últimos amistosos de preparación.

Dibu Martínez despertó la preocupación por su mano enyesada, pero sería titular ante Argelia en el estreno mundialista.

Por otra parte, Cristian Romero está en la última parte de su recuperación tras un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha y Nico Paz, con una contusión en la rodilla, también será seguido cuidadosamente. En los casos restantes, el plantel presenta varios casos de problemas musculares entre molestias menores, desgarros y distensiones que se irán evaluando para determinar la disponibilidad: Gonzalo Montiel (desgarro en el cuádriceps), Leandro Paredes (distensión en el isquiotibial) y Nahuel Molina (casi recuperado de un desgarro sufrido el 9 de mayo) son algunos de los que están en la lupa del cuerpo técnico.

Se espera que, en vistas de llegar con el mejor once posible al partido inicial contra Argelia del 16 de junio, Scaloni utilice los amistosos ante Honduras e Islandia para alinear equipos alternativos buscando variantes para un Mundial largo y donde Argentina necesitará de todos sus hombres pensando en el objetivo de una durísima defensa del título.