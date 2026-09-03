En una nueva jornada en Flushing Meadows, la ilusión argentina sigue viva con la victoria de Francisco Cerúndolo ante Jan-Lennard Struff por la segunda ronda del US Open. El argentino, 24° preclasificado, superó momentos difíciles y terminó ganando 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 frente al alemán para llegar por primera vez en su carrera a la tercera ronda. También jugará Marco Trungelliti, que viene de una trabajada victoria ante el chino Juncheng Shang y enfrentará ahora al belga Alexander Blockx.

Los dos primeros parciales cayeron uno por lado, con Struff imponiéndose sobre el final con un quiebre clave para el 7-5 luego de que Cerúndolo consiguiera recuperar una anterior ruptura del alemán. En el segundo, la batalla siguió reñida, pero el Bocón se llevó la manga y todas las luces con un winner de smash casi chocando con la lona de fondo de cancha en el 5-5, game donde consiguió quebrar para luego cerrar el set a su favor 7-5.

Sin embargo, la historia no favoreció al argentino en el tercer set. Después de desperdiciar una chance de quiebre en el tercer game, cedió su servicio, ventaja que Struff tuvo hasta casi el final del parcial cuando se encontró con la reacción y el quiebre de Cerúndolo. No obstante, los fantasmas con el saque volvieron y costaron carísimo: una doble falta le entregó el juego y el 6-4 al alemán, lo que desató la bronca del porteño de 27 años, que estrelló su raqueta contra el suelo.

Sin embargo, a pesar de esas muestras de frustración Cerúndolo volvió al partido en un parcial que dominó con claridad poniéndose 4-0 con dos quiebres y mostrando la solidez que le venía faltando con el saque (5 aces y 80% de los puntos con su primer servicio). A pesar de un quiebre de Struff, el albiceleste contestó enseguida no dejándolo confirmar y encaminó el set 6-2 llevando la historia al quinto.

En ese capítulo definitivo, la paridad se mantuvo hasta que llegó el punto de inflexión en favor de Cerúndolo: un quiebre en el séptimo game que festejó con todo le entregó la ventaja, que confirmó con su saque para el 5-3. Ya en el que fue el último game del partido, Fran volvió a quebrar para llevarse una trabajada victoria por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 para lograr su primera presencia en una tercera ronda del US Open. Ahora, toca esperar por Mattia Belluci o Taylor Fritz.