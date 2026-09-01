Francisco Cerúndolo comenzó su aventura en el US Open con el pie derecho. El argentino, 24° preclasificado, derrotó al austríaco Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5 y avanzó a la segunda ronda del Grand Slam neoyorquino, en una presentación en la que mostró autoridad, potencia y capacidad para imponerse en los momentos importantes. La victoria fue en sets corridos y le permitió despejar cualquier duda en el inicio de su camino por Flushing Meadows.

El partido tuvo a Cerúndolo como protagonista durante buena parte del desarrollo. Su derecha volvió a ser una de sus principales armas y le permitió tomar la iniciativa ante un Misolic que nunca terminó de encontrarle la vuelta al encuentro. El único momento de incertidumbre apareció en el cierre: el argentino sacaba 5-3 en el tercer set para sellar la victoria, no pudo concretarlo y el austríaco volvió a meterse en partido. Sin embargo, Francisco reaccionó rápidamente y terminó cerrando el duelo por 7-5.

Con la clasificación en el bolsillo, Cerúndolo ahora buscará seguir avanzando en el último Grand Slam de la temporada y alcanzar por primera vez la tercera ronda del US Open. El argentino ya demostró durante 2026 que puede cambiar su versión cuando llegan los grandes escenarios: conquistó el Argentina Open y luego se consagró en Queen's, dos de los títulos más importantes de su temporada.

Pero Nueva York no será el único escenario importante que tendrá por delante. Después del US Open, Francisco Cerúndolo viajará a Neuquén para ponerse la camiseta argentina y disputar la Copa Davis. Javier Frana lo incluyó entre los cinco convocados para enfrentar a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, en una serie histórica que marcará la primera vez que la competencia llegue a la Patagonia.

El equipo argentino estará integrado además por Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. La serie se disputará sobre superficie rápida y bajo techo y tendrá un condimento especial: Argentina buscará conseguir su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis. Las entradas para la serie en el Ruca Che ya se encuentran agotadas.

Y mientras Francisco ya dio el primer paso en Nueva York, la familia Cerúndolo también tiene otro integrante en acción. Juan Manuel Cerúndolo debía debutar este martes en el US Open frente al francés Arthur Gea, en un partido correspondiente a la primera ronda. El menor de los hermanos llega además con un antecedente enorme en Grand Slam: en Roland Garros 2026 protagonizó una de las grandes sorpresas del año al eliminar a Jannik Sinner después de remontar una desventaja de dos sets.

Así, los hermanos Cerúndolo vuelven a tener protagonismo en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. Francisco ya hizo su parte, avanzó con autoridad y ahora mira hacia la segunda ronda. Juan Manuel tendrá su propio desafío. Y, dentro de unas semanas, será el turno de Francisco de volver a ponerse la camiseta argentina en Neuquén, donde el Ruca Che espera por una jornada histórica de Copa Davis.