Triunfo de Francisco Cerúndolo en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El tenista 19° del mundo, superó a Ugo Humbert en dos set, y accedió a los cuartos de final de la competencia donde buscará iguala las semifinales conseguidas hace dos años.

La mejor raqueta nacional del momento sigue cumpliendo. En octavos de final se impuso ante el francés, 34° del mundo, Ugo Humbert por un doble 6-4 y 6-3, metiéndose por cuarta vez en su carrera entre los 8 mejores de la competencia.

EL tenista de 27 años se mostró sólido en todo momento, devolviendo con aceleración y empuje. La agresividad lo llevó a quedarse con el único break del primer set, y quebrar rápidamente en el segundo. Pese a la levantada del francés promediando el segundo set, supo mantener su nivel y cerrar un gran triunfo.

Ahora en cuartos de final tendrá una parada complicada, cuando se mida con el 3° del mundo, el alemán Alexander Zverev, quien dejó en el camino al galo Quentin Halys por 7-6 (4) y 7-6(1). El juego está pautado para el jueves, con horario a confirmar.

Por otro lado, Tomás Etcheverry se despidió de la competencia en octavos de final tras caer ante el estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-3.