Los argentinos Francisco Cerúndolo, y Tomás Etcheverry, jugarán hoy los octavos de final del Masters 1000 de Miami. ambos tenistas llegan en un buen momento, y quieren consolidarlo buscando meterse entre los 8 mejores.

Desde las 15hs, el oriundo de La Plata, Tomás Etcheverry se enfrentará ante el estadounidense Tommy Paul (22°) ex Top ten del ranking ATP. El argentino accedió a la instancia de octavos luego de eliminar al belga Zizou Bergs, y al español Rafael Jóder.

Cabe destacar, que el actual 29° del mundo logró el mes pasado su primer título, fue en el ATP 500 de Río.Donde derrotó en la final al chileno Tabilo por 6-3, 6-7, y 4-6.

Posteriormente desde las 20hs, será el turno de Francisco Cerúndolo, quien tendrá en frente al 31° del mundo Ugo Humbert. Previamente, superó a Thiago Tirante, mientras que en tercera ronda dio la grata sorpresa tras eliminan al ruso Medvedev.

El 18° del ranking ATP alcanzó los cuartos de final en la edición 2025, instancia que superó en el 2022 llegando hasta semifinales de Miami.

Cronograma completo: