Los argentinos Francisco Cerúndolo, y Tomás Etcheverry, jugarán hoy los octavos de final del Masters 1000 de Miami. ambos tenistas llegan en un buen momento, y quieren consolidarlo buscando meterse entre los 8 mejores.
Desde las 15hs, el oriundo de La Plata, Tomás Etcheverry se enfrentará ante el estadounidense Tommy Paul (22°) ex Top ten del ranking ATP. El argentino accedió a la instancia de octavos luego de eliminar al belga Zizou Bergs, y al español Rafael Jóder.
Cabe destacar, que el actual 29° del mundo logró el mes pasado su primer título, fue en el ATP 500 de Río.Donde derrotó en la final al chileno Tabilo por 6-3, 6-7, y 4-6.
Posteriormente desde las 20hs, será el turno de Francisco Cerúndolo, quien tendrá en frente al 31° del mundo Ugo Humbert. Previamente, superó a Thiago Tirante, mientras que en tercera ronda dio la grata sorpresa tras eliminan al ruso Medvedev.
El 18° del ranking ATP alcanzó los cuartos de final en la edición 2025, instancia que superó en el 2022 llegando hasta semifinales de Miami.
Cronograma completo:
- Jannik Sinner (2°) - Alex Michelsen
- Alexander Zverev (3°) - Quentin Halys
- Taylor Fritz (6°) - Jiri Lehecka
- Francisco Cerúndolo (18°) - Ugo Humbert (31°)
- Frances Tiafoe (19°) - Térence Atmane
- Tommy Paul (22°) - Tomás Etcheverry (29°)
- Valentin Vacherot (24°) - Arthur Fils (28°)
- Sebastián Korda (32°) - Martín Landaluce