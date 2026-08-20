La nueva temporada del Atlético de Madrid comenzó con una imagen que rápidamente trascendió lo estrictamente futbolístico. Julián Álvarez apareció en las fotografías institucionales del club y su gesto serio llamó inmediatamente la atención de los usuarios de redes sociales, que aprovecharon la situación para crear todo tipo de memes.

La expresión de la Araña fue comparada con la que habitualmente muestra en sus apariciones públicas. Lejos de una sonrisa o de un gesto distendido, el delantero cordobés posó con una mirada apagada que muchos interpretaron como una muestra del momento que atraviesa después de no poder concretar su salida del conjunto español.

La situación del atacante estuvo marcada durante las últimas semanas por su deseo de cambiar de aire y la posibilidad de desembarcar en el Barcelona. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y Julián Álvarez tuvo que regresar a Madrid para ponerse nuevamente bajo las órdenes de Diego Simeone.

Julián Álvarez se volvió meme

En ese contexto, la fotografía oficial se convirtió en material perfecto para las redes sociales. Entre las publicaciones que más circularon aparecieron comparaciones con una persona detenida y frases como “está en la cárcel”, además de montajes que exageraron todavía más el semblante del futbolista.

Los usuarios de X también hicieron referencia a la situación contractual y deportiva que atraviesa el jugador. La combinación entre su rostro serio y el contexto de las últimas semanas alimentó una catarata de bromas, memes y comentarios que rápidamente comenzaron a multiplicarse.

El mal momento tampoco quedó solamente en las redes. Para el debut del Atlético de Madrid ante Málaga, Diego Simeone decidió no incluir a Julián Álvarez entre los convocados. El entrenador explicó que la intención era esperar a que el delantero estuviera completamente preparado para volver a competir.

Julián Álvarez se volvió meme

“Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar. Cuidamos a la persona y al jugador; entendemos que en este partido no está en las condiciones”, explicó el Cholo durante la conferencia de prensa. Además, destacó las condiciones personales del futbolista y lo definió como un “chico extraordinario”.

Mientras el mercado europeo entra en su tramo decisivo, Julián Álvarez tendrá que dejar atrás la frustración por su frustrado pase al Barcelona y enfocarse nuevamente en el Atlético de Madrid. Por ahora, su particular fotografía oficial ya quedó instalada como uno de los grandes protagonistas de los memes del fútbol internacional.

Julián Álvarez se volvió meme