Se corre este fin de semana el Gran Premio de Mónaco, 8va fecha del calendario 2026, 6ta en disputa luego de la cancelación en Bahréin y Arabia Saudita. Franco Colapinto ya está en el principado, donde buscará seguir sumando puntos y extender su gran momento.

El 6to lugar en Montreal significó el mejor resultado del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial, y lejos de dormirse en los laureles, ahora va al circuito callejero de Mónaco, tradicional prueba que se disputa hace más de 70 años.

Para este fin de semana, la competencia vuelve a su formato tradicional luego de dos carreras con Sprint, es por ello que el sábado será la clasificación para el GP que se disputará en las calles de Montecarlo, a 78 vueltas y un total de 260.286 kilómetros para recorrer.

el viernes habrá dos prácticas, el sábado la clasificación y el domingo la carrera

Considerando la complejidad del circuito, el más corto de la temporada con 3.337 kilómetros, angosta, lenta y táctica, es que la clasificación será fundamental para largar lo más adelante posible y así poder aspirar a los puntos.

“Volveremos a tener un calendario tradicional por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el circuito y ganar confianza en cada sesión” expresó Franco al canal oficial de Alpine, agregando además que “es una de las mejores carreras del año, en un circuito de los más emocionantes para los pilotos, con las barreras tan cerca”.

El campeonato de pilotos es liderado por Kimi Antonelli con 131 puntos y 4 triunfos en la temporada. Segundo está su compañero de equipo en Mercedes George Russell con 88. Tercero Leclerc con 75. Colapinto está 11° con 15 puntos.

En constructores, Mercedes domina con 219, seguido por Ferrari con 147, McLaren 106, Red Bull 57 y Alpine 5to con 35.

Cronograma para el fin de semana

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30 - 09:30

Práctica libre 2: 12:00 - 13:00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00