Se corre el fin de semana el tradicional Gran Premio de Mónaco, fecha 6 (8va contando las canceladas) de la Fórmula 1. Franco Colapinto dirá presente, continuando con la lista de pilotos argentinos presentes en las calles del principado.

Fueron variados los resultados de los pilotos nacionales a lo largo de las 71 dediciones que se disputaron en Mónaco. Sólo dos lograron triunfos: Juan Manuel Fangio, y Carlos Reutemann.

El cinco veces campeón del mundo se quedó con la carrera en mayo de 1950, con un Alfa Romeo. Posteriormente se impuso con una Maserati en 1957, temporada donde consiguió su último título. Además, “El Chueco” marcó cuatro veces la pole positions.

Fangio ganó en dos oportunidades en el principado

Por su parte, Carlos Alberto Reutemann fue el que más veces corrió en el principado con 9 participaciones, logrando el triunfo en mayo de 1980 con su Williams en una recordada carrera donde terminó con neumáticos para piso seco, pero con lluvia.

A lo largo de los años, dijeron presente diferentes pilotos argentinos: José González en 1950, Roberto Mieres en 1955, Carlos Menditeguy en 1957. Los tres con Maserati. Luego vinieron Nasif Estefano con la escudería del argentino Alejandro De Tomaso. Ricardo Zunino en 1980 con un Brabham; Oscar Larrauri en 1988 con su Euro Brun. Diez años después apareció Esteban Tuero con Minardi, llegando hasta el 2000 donde dijo presente Gastón Mazzacane, hoy piloto del TC.

Carlos Reutemann logró un triunfo en el GP de Mónaco

En Montecarlo, Franco Colapinto volverá a decir presente, luego de su presentación en el 2025 donde consiguió el puesto 13 con el Alpine, escudería que será local.

Para el piloto de Pilar, será una buena medida para volver a sumar puntos y seguir en crecimiento en la temporada, donde registró en sus últimas dos carreras un puesto 7 en Miami, y 6to en Canadá. Previamente había sumado su primer punto en China.