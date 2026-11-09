El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Brasil dejó una escena que trascendió lo estrictamente deportivo. En medio de la actividad de la Fórmula 1 en Interlagos, el piloto argentino se encontró frente a frente con una persona muy particular: Emiliano Oberndorfer, el actor y cantante marplatense que se hizo conocido por su increíble parecido físico con el corredor de Alpine.

El joven, popularmente conocido como Emiliano Obern y apodado "Colapa", consiguió finalmente cumplir uno de sus grandes objetivos: conocer personalmente a su ídolo. El encuentro quedó registrado en un video que compartió en sus redes sociales y que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos. "Chicos, el minuto a minuto está acá sacándose fotos acá adentro. Espectacular. Qué nervios, aunque sea tenerlo un segundo. Recién pasó de vuelta acá cara a cara", relató mientras esperaba la oportunidad de acercarse.

Cuando Colapinto pasó a su lado, Obern extendió la mano para saludarlo. La reacción del piloto llamó especialmente la atención: lo observó fijamente, mostró cierta sorpresa y hasta apartó la mano en la que llevaba unos alfajores para poder responder al saludo. Finalmente, ambos estrecharon sus manos y el argentino continuó con su recorrido por el circuito. Del otro lado, el marplatense no pudo ocultar su felicidad: "Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias".

La emoción del imitador quedó reflejada también en el mensaje que acompañó la publicación. "Después de 3 años llegó el día. ¡Gracias Franco Colapinto! Me cambiaste la vida", escribió, dejando en claro cuánto significaba ese momento para él. La repercusión fue inmediata y los usuarios destacaron tanto el parecido entre ambos como la espontánea reacción del piloto argentino.

Sin embargo, el encuentro no fue el primer intento de Obern por acercarse al deportista. Durante la jornada anterior, había conseguido verlo desde un sector elevado del autódromo, cuando Colapinto se dirigía apurado hacia otra zona. El actor lo llamó, pero el piloto apenas pudo responder con un saludo a la distancia antes de seguir caminando. "Qué genio, lo amamos", comentó posteriormente en otro registro.

La popularidad de Emiliano Obern comenzó a crecer en 2024, cuando publicó sus primeros videos imitando al corredor de Pilar. A través de su cuenta de TikTok, @nosoycolapinto, realiza parodias, utiliza vestimenta similar a la del piloto y recrea distintas situaciones vinculadas con la categoría. Su parecido le abrió las puertas de programas televisivos y también le permitió conseguir contrataciones para cumpleaños, casamientos y distintos eventos.

Franco Colapinto junto a su doble

Incluso, su presencia en el mundo de la Fórmula 1 ya había generado repercusiones anteriormente. En 2025 viajó al Gran Premio de Miami, donde consiguió llamar la atención de los aficionados y fotografiarse con Flavio Briatore, una de las principales autoridades de Alpine. Aquella experiencia alimentó todavía más su vínculo con el ambiente del automovilismo y su personaje en las redes sociales.

Mientras tanto, Franco Colapinto cerró su participación en Brasil con el decimotercer puesto, sin conseguir sumar puntos para Alpine. El argentino tuvo distintos momentos destacados durante la competencia, con buenas defensas y maniobras bajo la lluvia, y ahora se prepara para las últimas citas del calendario: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Aunque el resultado deportivo no fue el esperado, su paso por Interlagos también dejó una anécdota inesperada que tuvo como protagonista a su fanático más parecido.