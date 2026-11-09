Con la fase regular finalizada y los cruces definidos, River enfrentará a Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura 2026 con un antecedente histórico que buscará dejar atrás: hace 94 años que no consigue eliminar al Granate en una serie mano a mano. De los seis cruces de eliminación directa que disputaron a lo largo de la historia, el Millonario solamente se impuso en uno, mientras que el conjunto del Sur bonaerense ganó los cinco restantes.

Esta única victoria de River data de los inicios del profesionalismo y se produjo en 1932, cuando superó a Lanús por 4-3 en el resultado global de las semifinales de la extinguida Copa Competencia. Un año después, el Granate se tomó revancha y lo eliminó en los cuartos de final de la Copa Béccar Varela, con un triunfo por 1-0. Décadas más tarde, volvió a imponerse en dos ediciones de la Copa Sudamericana: en 2009, por 3-1 en el global, y en 2013, con el mismo resultado después de imponerse por ese marcador en el Monumental tras el 0-0 inicial en La Fortaleza, un presagio de lo que luego fue el antecedente más recordado: la Copa Libertadores 2017.

El 3-1 en el Monumental por la Sudamericana 2013, uno de los grandes golpes de Lanús a River.

Ese año fue muy recordado por los hinchas del Granate, ya que se primero se impusieron 3-0 ante River en la final de la Supercopa Argentina, pero meses después llegó lo más recordado. Lanús protagonizó una remontada histórica ante el Millonario en las semifinales de la Copa Libertadores: tras perder 1-0 en la ida y quedar 0-2 abajo en la revancha, terminó ganándolo 4-2 en La Fortaleza y avanzó a su primera final continental definición con un global de 4-3.

Sin embargo, el presente ofrece otro panorama. Lanús no derrota a River desde febrero de 2018 y acumula ocho partidos sin vencerlo, con seis triunfos de los de Núñez y dos empates. Además, los conducidos por Mauricio Pellegrino llevan siete visitas al Monumental sin ganar, con cinco derrotas y dos igualdades. El próximo enfrentamiento por los octavos del Clausura, le dará al equipo de Leonardo Ponzio la oportunidad de cambiar una historia adversa de larga data en los cruces decisivos.