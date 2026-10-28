La realización de un documental sobre Diego Maradona quedó envuelta en una fuerte controversia después de que Dalma Maradona cuestionara públicamente a Andy Kusnetzoff. La hija del astro futbolístico aseguró que la familia nunca dio el visto bueno para avanzar con la producción y apuntó también contra el dinero que se habría recaudado para financiarla.

El proyecto, impulsado por Kusnetzoff junto a Hernán Casciari y la productora Orsai, está vinculado con las entrevistas y el material audiovisual que el conductor reunió durante su relación profesional con el Diez. Sin embargo, la iniciativa chocó con la postura de los herederos, que no habrían concedido los permisos necesarios para concretarla.

“El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, afirmó Dalma en declaraciones a Primicias Ya. De esta manera, dejó en claro que la negativa no fue una decisión individual y que la familia mantiene su postura frente a la propuesta.

La actriz también manifestó su indignación por los aportes económicos solicitados para sostener la producción. “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”, sostuvo. Su cuestionamiento puso el foco tanto en la autorización para utilizar la historia de su padre como en la situación de quienes confiaron dinero para que el documental pudiera realizarse.

“Decidimos no darle la autorización”, agregó Dalma Maradona, antes de expresar su enojo por el uso del nombre del exfutbolista. “Encima pretenden hacerlo con el nombre de mi papá, me da bronca. ¡Más bronca me da que le saquen plata a la gente con un proyecto que ya saben que no va a existir!”, lanzó, con un reclamo directo hacia los responsables de la iniciativa.

Ante estas declaraciones, Andy Kusnetzoff respondió sin entrar en una confrontación abierta con la familia. “No voy a confrontar con Dalma ni con ningún heredero”, aseguró. Además, explicó cómo concibe el trabajo audiovisual y defendió la intención detrás de la propuesta: “Es un documental que es como una carta de amor a Diego Maradona”.

Duras criticas de Dalma a Andy

El conductor también reconoció que había mantenido un encuentro con Dalma, aunque evitó revelar detalles de esa conversación. Mientras la hija del campeón del mundo sostuvo que no llegaron a un entendimiento, Kusnetzoff insistió en que las negociaciones por los derechos todavía formaban parte del proceso. “El documental sigue en proceso, se sigue hablando de los derechos con los herederos, siempre estuvo en claro”, señaló.

La polémica alrededor de Diego Maradona, Dalma Maradona, Andy Kusnetzoff y Hernán Casciari suma así un nuevo capítulo a las discusiones sobre la explotación de la imagen del ídolo. La autorización de sus herederos y los reclamos de quienes aportaron fondos quedaron en el centro del conflicto, mientras el futuro del documental continúa rodeado de interrogantes.